114 người nhập viện do ngộ độc thức ăn

Bác sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa An Phước, cho biết: Cả đêm, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 42 bệnh nhân nhiều lứa tuổi, nhỏ nhất là 10 tuổi và cao tuổi nhất là 70 tuổi. Triệu chứng chung của các bệnh nhân khi nhập viện là đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt. Bệnh viện đã xử lý bù dịch và dùng kháng sinh điều trị triệu chứng. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, toàn bộ bệnh nhân đều đã tạm ổn, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo số liệu của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (VSTP) thuộc Sở Y tế Bình Thuận cung cấp: Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, số bệnh nhân ngộ độc thức ăn nhập viện tại Bệnh viện đa khoa An Phước, Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận và Trạm y tế phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết) lên đến 114 người và hầu hết sức khỏe đã ổn định.



Bác sĩ Võ Dương Đức, Chi cục trưởng An toàn VSTP Bình Thuận, cho biết: Chiều tối 9-6, Khu vui chơi giải trí và du lịch Suối Cát ở TP Phan Thiết (viết tắt là Suối Cát) có đón một đoàn khách khoảng 650 người do Công ty TNHH Dấu Ấn Việt (VietMark), địa chỉ 166D, lầu 1, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh, tổ chức chuyến du lịch này. Thực đơn buổi tiệc chiều 9-6 phục vụ đoàn khách gồm chín món. Trước đó, theo hợp đồng với VietMark, Chi cục An toàn VSTP Bình Thuận đã cử cán bộ đến Suối Cát giám sát, hướng dẫn lưu mẫu nguyên liệu, thức ăn phục vụ cho buổi tiệc. Cùng thời điểm diễn ra buổi tiệc, tại Suối Cát còn tổ chức “Chợ quê ẩm thực” gồm 42 món ăn phục vụ khách tham quan, chủ yếu là đoàn khách du lịch trên.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc thức ăn, Chi cục An toàn VSTP Bình Thuận đã cử hai tổ phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh đến các bệnh viện nắm tình hình và đến Suối Cát lấy tất cả các mẫu thức ăn lưu để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

