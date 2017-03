120 trẻ sinh cực non được cứu sống

Theo BS. Xuân, số trẻ sinh non tại bệnh viện này đang ngày càng tăng lên. Nếu như những năm trước trẻ sinh non chỉ có khoảng 12.000-14.000 trẻ thì đến năm 2011, số trẻ sinh non đến khám và điều trị lên tới 15.961 trẻ, trong đó 202 trẻ nặng dưới 1kg (<1.000g), 664 trẻ nặng từ 1.000g -1.999g...



Trong 2011, khoa sơ sinh đã điều trị tích cực cứu sống 120 trẻ có cân nặng từ 1.000g trở xuống và đang theo dõi trong chương trình Kangaroo. Thực trạng này khiến cho phòng điều trị trẻ sinh non đang quá tải, không đủ phòng điều trị. Đặc biệt thiếu nhất là phòng Kangaroo cho các trẻ sinh non tháng nhẹ cân và làm tăng thời gian nằm viện của trẻ.



Trong khi đó tại Việt Nam, cứ 1,2 triệu trẻ ra đời thì có tới hơn 100 ngàn trẻ bị sinh non. Cũng theo BS. Xuân, tình trạng sinh non ngày càng tăng do người mẹ bị tiền căn sinh non, tiền căn nạo thai, sảy thai, tử cung dị dạng hoặc tử cung kém phát triển hoặc do thai bị vỡ ối non, đa ối, viêm màng ối do nhiễm trùng, mẹ mắc tiểu đường, tim mạch…



Ngoài ra, các yếu tố khác như: bà mẹ làm việc quá sức, sống trong môi trường độc hại, dinh dưỡng kém: mẹ có cân nặng trước sinh 40kg; mẹ quá trẻ (dưới 20 tuổi), hoặc lớn tuổi (trên 40 tuổi); mẹ hút thuốc lá, thường xuyên bị căng thẳng… cũng là những nguyên nhân quan trọng gây sinh non.



Đó là những yếu tố cũng như nguyên nhân dẫn đến tăng tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.



Trẻ sinh non có thể phát triển chậm so với trẻ khác đến ba năm và cũng thường có vấn đề trong việc học và ứng xử khi trẻ đến trường.



Theo Hoàng Nhung (SGTT.VN )