13 người trị bệnh tại “khu vườn kỳ lạ” đã chết

Cụ thể, một số trường hợp như: bà Nguyễn Thị Sảnh (xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An) bị bệnh lở loét, đến khu vườn trị bệnh nhưng không hết và đã chết.



Bà Phan Thị Út, bị bệnh tiểu đường và tai biến mạch máu não, nhiều người đồn rằng bà khỏi bệnh hẳn, nhưng thật sự bà đã tử vong. Bà Nguyễn Thị Nga (xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp) đến khu vườn trị bệnh ung thư và tin đồn lan nhanh bà đã hết bệnh, nhưng sau đó bà đã chết tại khu nhà trọ gần khu vườn...



Trao đổi với PV, ông Trần Minh Hùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho biết tỉnh đã nhiều lần khẳng định khu vườn kỳ lạ không có tác dụng chữa bệnh như tin đồn.



Ông Phạm Hữu Châu, phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết ngành công an không tổ chức xác minh các trường hợp đã chết ở khu vườn kỳ lạ. Có thể là các đoàn thể, ban ngành chính quyền địa phương đã xác minh để tuyên truyền cho người dân không nghe theo tin đồn.



Theo PV - NGỌC HẬU (TTO)