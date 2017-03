14 người nhập viện nghi do ăn thịt nưa

Chị Nguyễn Thị Ngãi, vợ anh Phúc chăm sóc chồng tại BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk chiều 1-7 - Ảnh: TR.TÂN



Trước đó, ngày 7-6, ông Nguyễn Thái Sơn (42 tuổi, trú Krông Năng, Đắk Lắk) mua được con nưa hơn 10kg mang về làm thịt. Xương và thịt con nưa này ông Sơn dùng để nấu cao, tiết nưa dùng để pha rượu, nội tạng làm sạch để làm mồi nhậu mời hàng xóm chung vui.Có 14 người tham gia ăn lòng, uống rượu tiết nưa ngày hôm đó gồm 5 người gia đình ông Sơn, ba người trong gia đình anh vợ ông Sơn, 6 người còn lại là hàng xóm láng giềng của gia đình. Một tuần sau bữa nhậu, bỗng dưng ông Sơn có triệu chứng sốt cao, đau nhức khắp cơ thể và đi cầu ra máu nên gia đình đưa ông đến bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng để cấp cứu.Ngay sau đó, nhiều người tham gia trong buổi ăn uống đều lần lượt nhập viện với cùng một triệu chứng của ông Sơn. Tuy nhiên, sau 2-3 ngày nhập viện, các bác sĩ không tìm được nguyên nhân dẫn đến bệnh lý nên một số người chuyển lên điều trị tại bện viện Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) rồi sang bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Số khác được chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhiệt Đới và Nhi Đồng tại TP HCM…Trong số những nạn nhân có ông Nguyễn Ngọc Sâm (52 tuổi) bị nặng nhất và hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Anh Lam, con rể ông Sâm, đang chăm sóc cha vợ tại bệnh viện cho biết hiện sức khỏe của ông Sâm rất nguy kịch, vẫn hôn mê và phải thở ôxy.Anh Trần Văn Phúc (35 tuổi), đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết hôm đó anh chỉ uống đúng hai ly rượu tiết nhưng một tuần sau thì bỗng sốt li bì, co giật toàn thân. Đến nay anh đã nằm viện hơn 20 ngày và sức khỏe từng bước hồi phục.Bác sĩ Phạm Hồng Lâm, phó trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết chẩn đoán các bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống thịt, tiết nưa. Tuy nhiên bệnh viện chưa thể khẳng định việc nhiễm độc là do thịt, tiết nưa gây ra hay do trước đó con nưa ăn phải loại gì đó không gây độc cho nó nhưng lại gây ngộ độc cho người.Bác sĩ Lâm cũng cho biết cách đây vài năm, một số người dân ở tỉnh Gia Lai cũng bị ngộ độc vì thịt nưa, còn tại Đắk Lắk là lần đầu tiên.