15.000 người ở Bắc Trung Bộ bị ung thư mỗi năm

Tham dự có Giáo sư Nguyễn Chí Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; Lãnh đạo Bệnh viện K Trung ương; các chuyên gia đầu ngành ung thư Việt Nam; Sở Y tế và các bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.



Hội thảo được thực hiện là cơ hội tốt để bệnh viện Ung bướu Nghệ An nói riêng và ngành y tế Nghệ An nói chung được học tập, chia sẻ kinh nghiệm cùng hướng tới mục đích làm sao để điều trị bệnh nhân ung thư trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ ngày một tốt hơn.



Tại Hội thảo, các chuyên gia về bệnh ung thư đã trình bày các báo cáo khoa học liên quan đến các chủ đề, như y học ứng dụng trong điều trị ung thư; những tiến bộ mới trong điều trị bệnh ung thư; vai trò của phẫu thuật ung thư trong điều trị phối hợp đa môn thức; áp dụng kháng thể đơn dòng trong điều trị ung thư đầu, cổ…



Các báo cáo khoa học cũng khẳng định, việc điều trị các bệnh ung thư không chỉ đơn thuần là một phương pháp phẫu thuật, hóa chất hay xạ trị mà phải phối kết hợp nhiều phương pháp từ chẩn đoán cho đến điều trị.



Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị góp phần chẩn đoán sớm, điều trị triệt để mục đích khỏi bệnh hoàn toàn hoặc kéo dài thời gian và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.



Được biết, tại các tỉnh Bắc Trung bộ, bình quân mỗi năm có từ 12.000 đến 15.000 người mắc bệnh ung thư các loại, trong đó có trên 50% số bệnh nhân phải điều trị nội trú.



Trong số bệnh nhân phải điều trị nội trú có khoảng 30% phải điều trị phẫu thuật, 35% số bệnh nhân phải xạ trị và 35% phải điều trị nội khoa.



Riêng tại Nghệ An, trung bình mỗi năm có từ 4.000 đến 6.000 người mắc bệnh ung thư và tình hình bệnh ung thư ngày càng có xu hướng gia tăng.





Theo Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)