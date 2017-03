16.000 trẻ bị xơ hóa cơ delta do sai sót khi tiêm

Tại lễ giới thiệu “Dự án tăng cường thực hành an toàn thuốc” do bệnh viện Bạch Mai, trường Đại học Dược Hà Nội và bộ Y tế tổ chức, TS Jean – Marc Olivé nhận định: tiền sử chứng xơ hóa cơ delta chứng minh đã có xuất hiện các sai sót về thuốc và phản ứng phụ. Theo ước tính, khoảng 16.000 trẻ em Việt Nam đã bị teo hóa cơ delta do tiêm một lượng lớn kháng sinh vào các cơ đang phát triển, dẫn đến hậu quả trẻ em bị suy nhược và tốn tiền điều trị.

Để việc sử dụng thuốc được an toàn, dự án này sẽ bắt đầu triển khai trên phạm vi toàn quốc và bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện dự án về sử dụng thuốc an toàn. Theo L.H ( SGTT)