17 học sinh nghi ngộ độc do phản ứng vị thuốc Bắc

Các bệnh nhân đều có hiện tượng nhức đầu, đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi.



Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân là do em D.T.K (học sinh lớp 3) có mang một lọ thuốc tán nhuyễn vào trường chơi. Trong giờ ra chơi chiều 9/12, em D.T.K đã tung cao bột thuốc trong lọ ra không khí và bay vào mặt các bạn.



Sau khi hít phải loại bột thuốc này, một số học sinh bị hắt hơi, nhức đầu, đau bụng, mệt mỏi… được nhà trường đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Loại bột thuốc mà các em hít phải là một vị thuốc Bắc có tên là Vị thống tán.



Phụ huynh của em D.T.K cho biết, đây là loại thuốc mua cho con trai uống từ nhiều tháng trước, sau đó cháu ngưng không uống nữa và trong lọ thuốc vẫn còn một ít. Thuốc chỉ có tác dụng mát gan và con trai của phụ huynh này cũng không có biểu hiện bất thường gì sau khi dùng thuốc. Sau khi tung bột thuốc, em D.T.K cũng rơi vào tình trạng nhức đầu, đau bụng và buồn nôn và phải nhập viện.



Bên cạnh đó, D.T.K cho biết ngoài loại bột thuốc trên, em còn mang mấy viên thuốc màu xanh (không nhãn mác, hạn dùng) vào trường để chơi trò bắn nhau. Do các em học sinh đùa giỡn với nhau, nên đã nhét hai viên thuốc xanh vào miệng hai học sinh nữ (là Trần Thị Bích Ngọc và Phan Võ Trà My, học lớp 3).



Sau khi nuốt phải thuốc, Bích Ngọc có cảm giác nhờn nhợn, rát nơi cuống họng. Vài phút sau, em cảm thấy nhức đầu, đau bụng và bắt đầu bị nôn. Sau đó, Trà My cũng bị cùng triệu chứng trên. Tại bệnh viện, hai em Ngọc và My phải tiến hành rửa ruột.



Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Khoa Nhi, cho biết hiện tại sức khỏe các em đã ổn định. Tuy nhiên, một số em huyết áp còn hơi cao, cần được theo dõi chặt chẽ. Tạm thời các em vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi xem có phản ứng phụ không.



Trung tâm Y tế thị xã Tây Ninh đã tiến hành niêm phong mẫu và đưa đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây nên tình trạng trên./.







Theo Vũ Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)