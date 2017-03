17 người tử vong do ngộ độc

Trường hợp tử vong mới nhất do ngộ độc thực phẩm xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh được xác định do ăn ốc lạ có độc tính.



Tính chung, từ đầu năm đến nay, trên cả nước đã xảy ra 91 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 3.200 người mắc 2.500 người nhập viện và 17 trường hợp tử vong.



Trong đó không ít vụ ngộ độc có nhiều người mắc.Trước tình hình này, Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp; danh mục chất cấm và phụ gia thực phẩm.



Bên cạnh đó, bộ sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, nước uống đóng chai, bếp ăn tập thể tại một số tỉnh, thành trên toàn quốc.





Theo N.Dung (NLĐ)