2 người đột tử do ăn mật khỉ, cá nóc?

Trong lúc đang ăn cơm trưa cùng gia đình ông Phan Đăng Ngô và bà Nguyễn Thị Bác tại xóm 3, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, anh Ngô Xuân Nhung (46 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và anh Phạm Văn Hùng (45 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) bất ngờ ngã lăn ra chết tại chỗ trưa 21-8.

Cái chết bất thường của hai người đàn ông mua chanh đã hút dòng người hiếu kỳ đổ về kèm theo rất nhiều đồn đoán.



Theo những người dân chứng kiến khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y phát hiện trong túi của một nạn nhân có 2 cái mật động vật, một còn nguyên, một đã xẹp.

Có người đoán đó là mật khỉ và cho rằng hai nạn nhân này chết do ngộ độc mật khỉ. Người khác lại đoán anh Nhung và anh Hùng ăn phải cá nóc và ngộ độc vì đây là loại thực phẩm thường xuyên ở đây.

Trước sự xôn xao bàn tán của dư luận, chiều 23-8, Thượng tá Trần Đình Nhị - Trưởng công an huyện Vũ Quang – khẳng định với báo Người Lao Động: “Thông tin hai nạn nhân chết do ăn phải mật khỉ hay cá nóc chỉ là tin đồn. Hiện công an huyện Vũ Quang vẫn chưa có kết luận”.

Theo Thượng tá Nhị, hiện nay huyện Vũ Quang vẫn đang chờ kết luận khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh.