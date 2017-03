200 thẻ bảo hiểm y tế học sinh ghi nhầm giới tính

Đó là học sinh ở các trường THCS Trần Hưng Đạo, THCS Nguyễn Nghiêm, Tiểu học Nguyễn Nghiêm, THCS Nghĩa Dõng… Thẻ của học sinh nữ thì ghi nhầm mà nam và ngược lại.



Xảy ra tình trạng này là do cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội buộc trường phải nhập hết danh sách học sinh vào USB mang đến để làm thẻ bảo hiểm y tế cho nhanh chứ không nhận danh sách gốc do các giáo viên chủ nhiệm lập.



Lỗi của việc ghi nhầm này, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, là do nhầm lẫn từ khi các trường lập danh sách. Ông Đỗ Ngọc Thạch, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi lý giải: “Thẻ bảo hiểm y tế của học sinh bị ghi nhầm giới tính hoặc sai ngày, tháng năm sinh… là do các thầy, cô giáo ở trường lập danh sách không rành vi tính nên giới tính học sinh ghi lẫn lộn với nhau".



Vào tháng 7/2010, tỉnh này cũng xảy ra vụ việc hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế học sinh bị cán bộ thôn bỏ quên trong két sắt. Theo lời giải thích của ông Lý Tài Thiện, cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH Bình Hiệp, sau khi nhận về, xã đã thông báo cho cán bộ thôn và người dân đến nhận.



Sau hơn nửa năm “ngủ quên” trong tủ, trong số thẻ BHYT còn lại thì gần 1/3 số thẻ đã mất tác dụng, vì trẻ đã quá tuổi (từ 7 tuổi trở xuống) được hưởng BHYT miễn phí theo qui định hiện hành. Được biết tháng 12/2009, Bình Hiệp nhận về tất cả là 471 thẻ BHYT trẻ em.

Theo Q.L (Bee.net)