25 quốc gia tham dự triển lãm y tế quốc tế Việt Nam

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam thu hút nhiều thương hiệu nổi tiếng. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Theo Thùy Giang (Vietnam+)



Triển lãm có sự tham gia của những thương hiệu như Armepharco, Savipharm, Pymepharco, Traphaco, OPV, An Viet - Samsung Medison… Pharmed & Healthcare Vietnam đến từ các nước và vùng lãnh thổ như Pháp, Đức, Mỹ, Séc, Nga, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan... và Việt Nam. Triển lãm sẽ thực sự là diễn đàn chuyên ngành lý tưởng cho các doanh nghiệp và giới chuyên môn trong và ngoài nước.Phát huy những thành quả đạt được của các kỳ triển lãm trước, với 550 gian hàng triển lãm của 416 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, Pharmed & Healthcare Vietnam 2013 là sự tích hợp của 5 chuyên ngành lớn như: Pharmex: Triển lãm chuyên ngành sản phẩm dược phẩm, máy móc và thiết bị công nghệ nghiên cứu và phát triển sản xuất nguyên liệu, đóng gói dược phẩm; Medex: Triển lãm chuyên ngành về thiết bị và dụng cụ y khoa; Analytex: Triển lãm sản phẩm và thiết bị hóa nghiệm, công nghệ phân tích, đo lường và kiểm tra chất lượng sản phẩm trong ngành dược phẩm và công nghệ sinh học, thiết bị xử lý môi trường bệnh viện, xử lý môi trường nước và rác thải trong ngành y tế; Beautycare: Triển lãm thiết bị thẩm mỹ, massage spa và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.Đặc biệt năm nay, Ban tổ chức Triển lãm y tế quốc tế đã phối hợp với Hội Thiết bị y tế Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức chương trình triển lãm và hội thảo dịch vụ y tế chất lượng cao Việt Nam & Quốc tế 2013 (Hospex).Hội thảo nhằm mục đích cung cấp những thông tin mới nhất cho người dân có nhu cầu về những dịch vụ y tế chất lượng cao của các bệnh viện, phòng khám trong và ngoài nước, mà điểm nhấn là hội thảo với tên gọi “Để dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân ” diễn ra vào sáng 20/9.Bên cạnh đó là chuỗi hội thảo, hội nghị do các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế chủ trì với nội dung thiết thực, phong phú sẽ là điểm đến giao lưu lý tưởng của các giới chuyên môn trong và ngoài nước như: Những vướng mắc và giải pháp khắc phục trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị y tế; Xử lý chất thải trong ngành y tế Việt Nam-Thực trạng và giải pháp.Với uy tín và chất lượng ngày càng cao, Triển lãm 2013 lại một lần nữa được chọn vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Theo các chuyên gia trong ngành kinh tế y tế, Pharmed & Healthcare Vietnam năm nay dự kiến thu hút khoảng trên 10.000 lượt khách, trong đó chiếm 80% là khách chuyên ngành Việt Nam và quốc tế.Triển lãm do Công ty cổ phần Adpex, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Công ty cổ phần xuất nhập y tế Việt Nam (Vimedimex) thực hiện./.