26% số ca ngộ độc thực phẩm tử vong do rượu

Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), thời gian qua tình trạng ngộ độc thực phẩm (NĐTP) do rượu và tai nạn giao thông liên quan đến rượu gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân.

Theo thống kê, số vụ NĐTP do rượu chiếm 3,4% trong tổng số vụ NĐTP/năm, nhưng số người chết do ngộ độc rượu chiếm đến 26% số người chết do NĐTP/năm. Trong số những nạn nhân bị tai nạn giao thông đường bộ, có tới 62% có nồng độ cồn trong máu cao; 34% nạn nhân tử vong có nồng độ cồn trong máu cao...

Theo Thanh Tùng (TNO)