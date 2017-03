3 ngày Tết, 113 người chết vì tai nạn giao thông

Theo đó, về giao thông, trong những ngày Tết có lực lượng ứng trực 24/24 giờ để giải quyết sự cố nên nhìn chung giao thông trên các tuyến quốc lộ đảm bảo an toàn thông suốt, phục vụ tốt việc đi lại của nhân dân. Công tác đảm bảo an toàn giao thông của các dự án thi công công trình trên đường bộ đang khai thác được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Trong những ngày Tết, rất nhiều người điều khiển xe máy đã không đội mũ bảo hiểm

Tuy nhiên, trong 3 ngày Tết đầu năm Tân Mão, cả nước đã xảy ra 141 vụ tai nạn giao thông làm chết 113 người, bị thương 142 người, giảm 12 vụ và 11 người chết, 7 người bị thương so với cùng kỳ Tết năm Canh Dần.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Chính phủ trong 3 ngày Tết Tân Mão (tức ngày 2 - 5/2/2011) cho thấy, giá cả một số loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu thuộc chương trình bình ổn giá vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định và thấp hơn giá thị trường từ 5% đến 10%.

Nhìn chung, tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cả nước thời gian trước Tết, cận Tết và trong 3 ngày Tết vừa qua ổn định, nguồn cung hàng hoá phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã và đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Tuy nhiên, giá cả nhiều loại hàng hoá ở các chợ trong phạm vi cả nước giá tăng đáng kể so với trước Tết ông Công, ông Táo. Giá các loại rau, củ, quả ở các tỉnh phía Bắc tăng từ 20% đến 40%; ở các chợ phía Nam tăng từ 5% đến 10%. Giá các loại thực phẩm như thịt lợn tăng khoảng 25% đến 30%; thịt bò tăng 40% đến 50%, hải sản tăng 25% đến 30%...

Đáng chú ý, giá một số dịch vụ trong ngày Tết tăng quá cao gây bức xúc cho người dân, dịch vụ rửa xe máy tăng gấp 2-3 lần, dịch vụ rửa xe ô tô tăng 3-4 lần so với ngày thường… Đặc biệt, giá dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy tăng đến 10 lần so với ngày thường, chủ yếu xảy ra tại những điểm kinh doanh tự phát gần các khu vực đình chùa, lễ, hội, khu vui chơi giải trí.

Về y tế, các cơ sở y tế đã bố trí kíp trực 24/24 giờ bảo đảm đủ khả năng xử lý kiệp thời các trường hợp cấp cứu trong những ngày Tết. Trong 4 ngày Tết Nguyên đán, các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Trung ương và địa phương đã tiếp nhận trên 9.300 trường hợp đến khám trong đó có gần 4.700 trường hợp đến khám cấp cứu do tai nạn với gần 1/3 trường hợp là tai nạn giao thông. Số ca tử vong tại bệnh viện là 138 ca.

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong 3 ngày Tết lực lượng công an đã khám phá 144 vụ, bắt 161 đối tượng, bắt vận động 71 đối tượng bị truy nã, phát hiện và xử lý 47 vụ cờ bạc… phát hiện 41 vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháp nổ thu giữ hàng trăm kg pháo.

Theo Nguyên Nhung (VOV)