3 người ngộ độc vì ăn nhầm so biển

Kết quả kiểm tra mẫu bệnh phẩm cho thấy những nạn nhân này trúng độc tố tetrodotoxin chứa trong con so biển.

Thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong tháng 4 trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra ba vụ ngộ độc do ăn sam nhưng ăn nhầm phải so biển.



Trường hợp thứ nhất là anh N.V.T. (29 tuổi, ngụ tại phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa). Được biết, trước khi nhập viện anh T. cùng 5 người bạn rủ nhau đi ăn sam nướng. Khoảng 3 tiếng sau khi ăn, anh T. xuất hiện triệu chứng nôn ói, khó thở, đau bụng, tay chân và môi tê cứng. Anh được gia đình chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp. Anh T. phải nhập viện nhưng những người bạn cùng ăn món sam nướng với anh vẫn “bình an vô sự”.





Cần phân biệt hình dạng con sam (bên phải) và so biển (bên trái)



Sau trường hợp trên, hai người ngụ tại thành phố Vũng Tàu cũng phải nhập viện vì trúng độc tố tetrodotoxin. Tại bệnh viện Lê Lợi, ngày 19/4 ông N.V.H. (55 tuổi, ngụ tại thành phố Vũng Tàu) được chuyển đến trong tình trạng nôn ói và có cảm giác tê môi, lưỡi, yếu chi… Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên ông H. may mắn được cứu sống.BS Đào Thị Hà, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho biết: “Trên thực tế, ăn sam không bị ngộ độc. Các trường hợp bị ngộ độc trên là do nạn nhân ăn phải con so biển (nhiều nơi còn gọi là sam lông) có độc tố tetrodotoxin, là một độc tố mạnh, có khả năng gây liệt cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong nhanh với liều ngộ độc rất thấp. So thường được bán lẫn với sam ăn được do người bán không phân biệt được hoặc cố ý nhầm lẫn.Hiện vẫn chưa có thuốc giải độc khi ăn phải so biển nên khi có người bị ngộ độc cần cho bệnh nhân uống nhiều nước và tìm cách gây ói hết thức ăn trong dạ dày và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Để phòng tránh ngộ độc, người tiêu dùng cần thận trọng khi mua sam và phải chắc chắn là sam mới sử dụng.Theo Li Uyên (Dân trí)