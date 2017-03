35.000 người tử vong/năm do tai nạn, thương tích

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết như trên tại hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 2 về phòng chống tai nạn thương tích, diễn ra tại Hà Nội ngày 25-10.



Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, những năm gần đây số vụ tai nạn giao thông có xu hướng giảm nhưng số người chết, bị thương vẫn ở mức rất cao. 70-86% nguyên nhân là do chạy quá tốc độ, vượt ẩu, đi sai làn đường, say rượu bia. Nguyên nhân do phương tiện giao thông và cầu đường chỉ chiếm 20-25%.



Phó cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) Vũ Như Văn cho hay mỗi năm có khoảng 6.000 vụ tai nạn lao động, trong đó 600 người chết.



Theo L.ANH (TTO)