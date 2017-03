38-60% trẻ mắc chứng biếng ăn

Theo L.ANH (TTO)



Theo bà Lâm, biếng ăn không phải là bệnh mà một phần do bữa ăn chưa thu hút trẻ, món ăn chưa đa dạng và phù hợp với trẻ, cha mẹ tạo cho trẻ thói quen vừa ăn vừa chơi hoặc có thể do trẻ thiếu các vitamin...Bà Lâm cho biết do mắc chứng biếng ăn, trẻ thiếu dinh dưỡng thiết yếu, chậm tăng trưởng, giảm khả năng miễn dịch. Đặc biệt, chỉ số phát triển trí tuệ của trẻ biếng ăn thấp hơn 14 điểm so với trẻ bình thường.