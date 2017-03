45% nam giới biết nguyên nhân vô sinh

Theo ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Phó Khoa Nam học bệnh viện, cứ 100 cặp vợ chồng vô sinh thì 40% nguyên nhân do vợ, 30% do chồng, 20% do cảvợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân.



Các yếu tố nguy cơ vô sinh ở nam giới thường do quai bị, chấn thương bộ phận sinh dục, phẫu thuật vùng chậu, bất thường cơ quan sinh dục…



Cũng theo BS Dũng, khảo sát đánh giá vai trò nhận thức trong việc điều trị hiếm muộn mới đây cho thấy 45% nam giới biết các nguyên nhân vô sinh nam, 33% nam giới sẵn sàng tham gia vào điều trị hiếm muộn.



Hiếm muộn không còn là điều phải quá ám ảnh bởi các kỹ thuật y khoa hiện nay đã có khả năng giúp nhiều bệnh nhân nam có cơ hội làm cha tự nhiên và giảm chi phí điều trị đáng kể.



Theo Ng.Thạnh (NLĐ)