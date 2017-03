5 điều cần biết khi trước khi làm đẹp ngực bằng Kwao Krua Trắng

1. Có nhiều loại Kwao Krua

Theo các nghiên cứu này có Kwao Krua có 4 loài tất cả, trong đó phổ biến nhất là Kwao Krua Trắng và Kwao Krua Đỏ. Loài Kwao Krua Trắng có hoạt tính phytoestrogen, tốt cho nữ giới đặc biệt giúp vòng ngực nở nang và săn chắc. Còn loài Kwao Krua Đỏ dùng cho nam giới giúp tăng khả năng sinh lý, hồi phục sinh lực cho cơ thể.

Việc sử dụng chủ yếu theo kinh nghiệm dân gian, được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chỉ đến những năm 1930, khi các nhà khoa học chú ý đến Kwao Krua họ mới bắt tay nghiên cứu sâu về tác dụng cũng như các loài Kwao Krua có trong tự nhiên.

Hãy chắc chắn bạn sử dụng đúng loại Kwao Krua Trắng chỉ mọc ở các vùng rừng núi phía Bắc và đông Bắc Thái Lan trên độ cao từ 300 - 800m so với mặt nước biển.

2. Chỉ có Kwao Krua Trắng từ Thái Lan mới thực sự tốt

Thái Lan là quê hương của Kwao Krua Trắng. Theo thời gian Kwao Krua Trắng di thực đến một số nước khác trong khu vực Đông Nam Á nhưng hàm lượng hoạt chất của Kwao Krua mọc ở các khu vực này không thể sánh với Kwao Krua Trắng chính gốc tại Thái Lan. Do đó, nếu bạn đang sử dụng các chế phẩm từ Kwao Krua Trắng hãy chắc chắn nguyên liệu Kwao Krua Trắng đó có nguồn gốc từ Thái Lan.

3. Kwa Krua Trắng trồng tốt hơn tự nhiên

Kwao Krua Trắng có tác dụng nâng nở ngực bởi vì nó chứa một hỗn miroestrol và deoxymiroestrol. Thật không may, nếu thu hoạch cây Kwao Krua Trắng mọc hoang dã trong tự nhiên thì hàm lượng của hai hoạt chất này sẽ không đảm bảo. Khi mọc hoang dã các điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, cách thu hái bảo quản... không theo một quy trình chuẩn, phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ và thời tiết nên có những lô nguyên liệu hàm lượng hoạt chất sẽ rất thấp. Chưa kể trong tự nhiên có nhiều loại Kwao Krua nên có thể bị nhầm lẫn giữa các loài này.

Để khắc phục tình trạng này, các nhà khoa học đã nghiên cứu phát triển Kwao Krua Trắng Thái Lan thành các vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Các vùng nguyên liệu này được chuẩn hóa ở tất cả các khâu, từ khâu chọn giống cây, trồng và thu hái đúng mùa vụ, xử lý và chiết xuất nguyên liệu trên dây chuyền hiện đại. Tất cả đều nhằm mục đích cuối cùng là đạt được hàm lượng miroestrol và deoxymiroestrol cao nhất và đồng đều giữa các lô nguyên liệu.

4. Kết quả đáp ứng có thể khác nhau tùy từng người

Có rất nhiều nghiên cứu ở các nước trên thế giới chứng minh tác dụng của Kwao Krua Trắng Thái Lan. Đa phần phụ nữ đáp ứng tốt với thảo dược này, một số ít không đáp ứng.

- Nghiên cứu tại Đại học Chulalongkorn Thái Lan: Nhóm nghiên cứu này nhận thấy: 90% phụ nữ đáp ứng mức độ tăng kích thước ngực từ 1,27 đến 2,54 cm sau 2 tháng sử dụng thuốc, hiệu quả đạt tối ưu sau 6 tháng. 10% đáp ứng ở mức độ thấp hơn là số phụ nữ đã lớn tuổi.

- Nghiên cứu tại Tokyo của 2 Gs Kuramoshi và Yuthana Smitasiri cho thấy:72% phụ nữ uống Kwao-Krua trắng cho kết quả tăng kích thước vòng một.

- Một nhóm nghiên cứu tại Mỹ cũng đánh giá tác dụng của Kwao-Krua trên vòng 1,có đến 96% số người sử dụng hài lòng với dạng bào chế từ Kwao-Krua trắng Thái Lan.

Có một số cơ thể đáp ứng tốt ngay sau khi 2-3 tuần sử dụng Kwao Krua Trắng (ngực căng và to hơn rõ rệt), còn lại đa số phải sau thời gian 1,5 - 2 tháng. Biểu hiện sau đợt dùng này có thể khác nhau: ngực căng hơn (có thể hơi đau tức vùng vú), ngực cương và rắn hơn, ngực giảm độ chảy xệ hoặc ngực to lên rõ rệt. Cũng có một số trường hợp một bên ngực sẽ có đáp ứng sớm hơn bên ngực còn lại (do cấu tạo của hai bên ngực có thể khác nhau đôi chút nên sự đáp ứng có thể khác nhau).

Có một tỉ lệ nhỏ người dùng không đáp ứng tốt với Kwao Krua Trắng, đây cũng là điều dễ hiểu bởi tất cả các chế phẩm/thuốc/thảo dược… không thể đảm bảo có tác dụng hết với 100% người sử dụng.

5. Một số lưu ý khi sử dụng Kwao Krua Trắng

Kwao Krua Trắng được chứng minh có tác dụng tuyệt với trong việc làm đẹp ngực cho phụ nữ. Tuy nhiên để đạt hiệu quả tối đa, bạn nên kiên trì sử dụng trong 6-8 tháng, và đừng quên kết hợp với chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt như sau:

- Tập thể dục: Bơi lội là cách tốt nhất để vòng ngực căng tròn và săn chắc.

- Lựa chọn áo lót: Nên chọn loại áo có dây đeo thoải mái, không có gọng kim loại, không quá chật hay rộng trong thời gian cho con bú.

- Tắm vòi hoa sen: Tia nước từ vòi sen giúp lưu thông huyết mạch, tăng độ đàn hồi cho da.

- Dinh dưỡng: bổ sung các thực phẩm giàu estrogen (có tác dụng quan trọng trong việc tăng kích thước và hình dạng của mô núi đôi) như cam thảo, đậu nành

- Ngoài ra nên giảm lượng chất béo động vật, ăn nhiều ngũ cốc nguyên cám, đậu, rau xanh, dầu ô-liu và trái cây tươi, các loại thực phẩm giàu vitamin B và E, bởi chúng giúp duy trì độ đàn hồi, khoẻ khoắn của da.

Kwao Krua Trắng tác động theo cơ chế bổ sung estrogen thực vật, một số đối tượng không nên sử dụng thảo dược này, bao gồm:

- Phụ nữ đang mang thai, phụ nữ cho con bú

- Người dưới 18 tuổi

- Phụ nữ u tuyến vú, u xơ tử cung, u nang buồng trứng.

Theo Dân trí