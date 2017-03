5 loại thực phẩm bổ sung năng lượng nhanh chóng

Trà nhân sâm

Được biết đến từ nhiều thế kỷ như một chất chống oxy hóa chữa lành tất cả, nhân sâm cũng là một chất kích kích tăng cường năng lượng và sự tập trung. Trà nhân sâm giúp làm dịu thần kinh đồng thời bổ sung năng lượng khi bạn cần làm việc khuya.



Chuối chứa nhiều chất xơ, giúp duy trì mức đường huyết ổn định. Hình minh họa.

Chuối

Chứa 3 loại đường tự nhiên, sucrose, fructose, glucose, chuối rõ ràng là một lựa chọn để tăng cường năng lượng nhanh chóng. Hơn nữa, đó không chỉ là sự gia tăng tạm thời. Vì chuối chứa chất xơ nên sẽ giúp duy trì mức đường huyết, do đó tạo cho bạn một nguồn năng lượng ổn định trong khoảng thời gian dài hơn.

Pho mai “già”

Không giống với những loại mềm, “non” hơn, pho mai “già” chứa hàm lượng cao axít amin, được biết đến với khả năng tăng cường sự bài tiết kích thích hormon trong cơ thể. Vì vậy, thời gian tới hãy thử một miếng pho phai Parmesan, Stilton hoặc bất cứ loại pho mai cứng nào khác. Tuy nhiên, tránh ăn quá nhiều.



Trong quả dâu tây chứa đủ vitamin C, mangan, chất xơ để tăng cường dinh dưỡng dự trữ. Hình minh họa.

Dâu tây

Dâu tây là nguồn bổ sung tuyệt vời, ít calo cho cuộc sống khỏe mạnh. Trong quả dâu tây chứa đủ vitamin C, mangan, chất xơ để tăng cường dinh dưỡng dự trữ. Một khẩu phần dâu tây, khoảng 8 quả dâu tây, chứa nhiều chất xơ và là nguồn vitamin C tuyệt vời. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp phục hồi các mô trong cơ thể, tăng cường miễn dịch và chống lại các gốc tự do.

Mầm lúa mì

Mầm lúa mì đầy đủ các chất dinh dưỡng. Trên thực tế, nó chứa các dưỡng chất nhiều gấp 25 lần rau. Nhiều người uống nước ép mầm lúa mì vì nó giúp ăng cường sức khỏe tổng thể. Nước ép mầm lúa mì cũng chứa chất diệp lục, khoáng chất, vitamin A, vitamin B tổng hợp, vitamin C, E và K, protein và 17 axit amin dễ hấp thu trong máu.

BS Cẩm Tú

Theo suckhoedoisong