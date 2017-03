5 mẹ con uống thuốc diệt chuột tự tử

Chiều 10.7, nguồn tin từ bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, 2 giờ sáng 9.7, bệnh viện đã tiếp nhận 5 mẹ con chị Phan Thị Phương (trú tại xóm 1, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) trong tình trạng ngộ độc.



Theo hàng xóm ở gần nhà bệnh nhân, đêm 9.7, họ phát hiện 5 mẹ con chị Phương trong tình trạng chân tay co giật, sùi bọt mép, nằm bất tỉnh trên giường nên đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.Sau khi được các bác sĩ súc ruột và giải độc khẩn cấp, cả 5 mẹ con đều đã qua cơn nguy kịch.



Được biết, do mâu thuẫn với chồng, nên trong lúc nóng giận, chị Phương đã hoà thuốc diệt chuột vào sữa cho 4 người con (5-11 tuổi) cùng uống với mẹ.



Theo Lê Hà (Dân Việt)