5 sai lầm tai hại về hoa quả có thể bạn mắc phải

Ăn nhiều hoa quả có thể giảm béo?

Những người bị thừa cân, béo phì lại chọn cách nhịn ăn cơm, thay bằng trái cây để giảm cân. Tuy nhiên, hành động này lại khiến cân nặng không giảm mà còn tăng lên.

Chưa chắc đúng: Khi ăn nhiều, lượng monosaccharide và disacarit rất dễ hấp thu có trong đường hoa quả sẽ khiến cho lượng đường trong cơ thể bạn tăng cao, việc này không những khiến bạn không đạt được mục đích giảm béo mà còn cho tác dụng ngược lại.



Không phải mọi hoa quả đều giúp giảm béo. Nguồn: Internet

Cần làm: Nếu muốn giảm cân hoặc giữ gìn vóc dáng, bạn nên ăn các loại quả có hàm lượng đường thấp như dưa chuột, củ đậu, bưởi, thanh long, táo ta, lê, cam, quýt, trong đó dưa chuột và bưởi còn có tác dụng giảm béo, giảm lượng mỡ dư thừa trong máu.

Hoa quả có thể thay thế rau xanh?

Nhiều bà mẹ chăm sóc con nhỏ thường nói rằng: “Vì cháu rất lười ăn nên tôi thường cho ăn nhiều hoa quả thay rau và sữa để bổ sung dinh dưỡng”.

Sai: Hoa quả và rau xanh đều có đặc điểm dinh dưỡng riêng nên không thể thay thế cho nhau được. Lượng vitamin và muối vô cơ có trong hoa quả không thể bằng rau xanh.

Hàm lượng vitamin C có trong các loại rau xanh phổ thông như rau bắp, củ cải… nhiều gấp 10 lần so với lượng vitamin C có trong táo, lê, đào…Hàm lượng vitamin C có trong ớt xanh, súp lơ xanh (bông cải xanh) gấp 2-3 lần so với dâu tây… Vì vậy, chỉ ăn hoa quả không không thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.



Hoa quả không thể thay thế rau xanh. Nguồn: Internet

Cần làm: Với người trưởng thành, trung bình mỗi ngày bạn nên ăn phối hợp 300 g rau xanh và 100-300 g quả chín. Những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao nên ăn 500 g rau xanh mỗi ngày.

Gọt vỏ hoa quả có thể giải quyết mối lo thuốc trừ sâu?

Nhiều người cho rằng thuốc trừ sâu chỉ có ở vỏ hoa quả nên chỉ cần gọt vỏ là có thể an tâm ăn.

Sai: Bất kỳ loại cây trái nào có sử dụng thuốc trừ sâu thì không chỉ vỏ mà thịt bên trong loại quả đó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên gọt vỏ không giải quyết được vấn đề thuốc trừ sâu.

Hơn nữa, vỏ nhiều loại quả không những chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn thịt mà còn chứa nhiều phong vị của quả.



Không phải gọt vỏ hoa quả là có thể loại bỏ thuốc trừ sâu. Nguồn: Internet

Cần làm: Bạn chỉ nên chọn hoa quả dựa vào trạng thái thông thường, thông qua việc rửa sạch hoàn toàn, ăn vỏ sẽ khoa học hơn.

Ăn hoa quả lúc nào cũng có lợi?

Một số người cho rằng hoa quả tính “hiền”, ít gây hại cho cơ thể.

Sai: Hoa quả không phải là thực phẩm ăn lúc nào cũng được, bởi vì chúng có khá nhiều axit hữu cơ và tannic. Có một số hoa quả còn chứa các enzyme có hoạt tính mạnh như protease, chất này có khả năng kích thích và có hại cho dạ dầy, gây ra các triệu chứng như: đau dạ dày, đầy hơi, đi ngoài, tiêu hóa kém…



Hoa quả không phải lúc nào cũng tốt. Nguồn: Internet

Cần làm: Cần hạn chế ăn một số loại hoa quả gây kích thích cho dạ dày và có thời điểm ăn hỏa quả đúng lúc.

Hoa quả nhập khẩu giá cao sẽ có nhiều dinh dưỡng hơn?

Nhiều người vẫn có xu hướng chọn hoa quả nhập khẩu thay cho hoa quả trong nước vì nghĩ an toàn và nhiều dinh dưỡng.

Sai: Không ít người cho rằng giá của hoa quả càng cao thì giá trị dinh dưỡng của nó càng nhiều (đặc biệt là hoa quả nhập khẩu). Thực tế, trong quá trình vận chuyển, thành phần dinh dưỡng trong hoa quả nhập khẩu đã có sự thay đổi.





Hơn thế nữa, do vận chuyển đường dài, người ta không bao giờ đợi quả chín rồi mới thu hoạch, ngoài ra còn sử dụng thuốc bảo quản. Việc này có ảnh hưởng tới phẩm chất của hoa quả. Vì vậy, hoa quả nhập khẩu đắt tiền không phải là tiêu chí để khẳng định giá trị dinh dưỡng cao của nó.