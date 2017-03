5 thời điểm cần rửa tay khi ở bệnh viện

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ nói rằng các ca nhiễm trùng do các vấn đề liên quan tới chăm sóc sức khỏe phổ biến nhất bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng vết mổ, viêm phổi và nhiễm trùng đường máu.



Trong một tuyên bố tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, các quan chức WHO cho biết: “Hơn một nửa các ca nhiễm trùng có thể được phòng ngừa khi những nhân viên chăm sóc rửa tay đúng cách tại những thời điểm quan trọng trong lúc chăm sóc bệnh nhân”.



Một cuộc khảo sát do WHO và Bệnh viện Đại học Geneva tiến hành thấy rằng việc các bệnh nhân tham gia khảo sát được coi là một chiến lược hữu ích trong việc cải thiện vệ sinh bàn tay và tạo ra một môi trường an toàn theo hướng tích cực cho bệnh nhân.



WHO khuyến cáo mọi người nên rửa tay tại 5 thời điểm quan trọng: trước khi chạm vào một bệnh nhân, trước khi thực hiện các công việc làm sạch và vô trùng, sau khi tiếp xúc với các dịch cơ thể, sau khi chạm vào một bệnh nhân và sau khi chạm vào các đồ vật xung quanh bệnh nhân.



Các quan chức WHO cho biết cứ 100 bệnh nhân nhập viện thì có ít nhất 7 người ở các quốc gia phát triển và 10 người ở các quốc gia đang phát triển sẽ bị nhiễm trùng do các vấn đề liên quan tới chăm sóc sức khỏe. Với các bệnh nhân trong diện chăm sóc đặc biệt thì con số này là 30/100.





Theo Hùng Cường (DT/ upi)