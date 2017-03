50% đồ chơi trẻ em có hóa chất độc hại

Kết quả trên được Hiệp hội tiêu dùng Singapore (CASE) công bố hôm 16.8, sau khi tiến hành kiểm tra các mẫu đồ chơi bán tại Singapore từ tháng 3 đến tháng 7.2010. Trong đó có các đồ chơi được bán tại các cửa hàng và siêu thị nổi tiếng tại Singapore như FairPrice, Carrefour, Giant, Toys R Us, Action City, và Minitoons. Các mẫu đồ chơi có dư lượng chì và phthalates phần lớn có màu sáng, làm bằng nhựa, và đều được sản xuất tại Trung Quốc. Sau công bố trên, một số siêu thị như Fairprice, Giant, và Carrefour đã ngưng bán các đồ chơi có hóa chất độc hại.

Singapore chưa có chuẩn an toàn về đồ chơi trẻ em, nên công ty kiểm tra Insight Labs đã kiểm tra đồ chơi dựa theo chuẩn an toàn của Mỹ. Theo hiệp hội Thử nghiệm và vật liệu Mỹ, mức độ an toàn của phthalates trong đồ chơi là 1.000 ppm (1.000 phần triệu, hay 1 phần ngàn). Mức độ an toàn của chì trong vật liệu làm đồ chơi là 90 ppm, và trên lớp sơn phủ bề mặt là 300 ppm. Tuy nhiên, các mẫu đồ chơi được kiểm tra tại Singapore cho thấy mức độ các chất trên vượt quá mức cho phép từ 10-500%. Nghiêm trọng nhất là miếng nối điện thoại Kido Daruma, do công ty Big Box International sản xuất và đang được bán tại Action City chứa đến 3.000 ppm chì.

Dư lượng chì ở trẻ có khả năng gây ra những vấn đề về thần kinh, cơ, ruột, và có thể dẫn đến những khó khăn cho trẻ trong việc tiếp thu, học tập, hay về phát âm. Trong khi đó, phthalates quá mức có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nội tiết, và các vấn đề trao đổi chất.

Theo Kim Dung (SGTT, Straits Times)