56% dân số đang được hưởng an sinh xã hội

Đây là một trong những con số được đưa ra tại buổi hội thảo bàn về dự thảo Chiến lược an sinh xã hội 2011-2015. Hội thảo do Bộ LĐ-TB&XH và tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) tổ chức tại Hà Nội hôm qua (21-1).

Tại hội thảo, nhiều bất cập của hệ thống chính sách an sinh xã hội đã được nêu ra. Cụ thể: Tỷ lệ các hộ nghèo được hưởng chính sách an sinh xã hội nhiều nhất, song mức hưởng thấp hơn do mức đóng ít và mức hỗ trợ thấp (20% nhóm nghèo nhất chỉ nhận được 7% tổng chi an sinh xã hội trong khi 20% nhóm người giàu nhận được 40% tổng chi).

Theo kế hoạch, để cải thiện tỷ lệ hưởng an sinh xã hội, chiến lược này chú trọng xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) tổng thể trước năm 2020. Các nhóm đối tượng được hỗ trợ nhiều nhất là người già, trẻ em, người tàn tật.

Chiến lược an sinh xã hội do GTZ phối hợp xây dựng tập trung phát triển hệ thống BHXH tiên tiến, mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo quỹ BHXH được an toàn và phát triển, mức hưởng được cải thiện. Kế hoạch đưa ra tới năm 2020 sẽ có 85% đối tượng thuộc diện tham gia sẽ đóng BHXH; 2,6 triệu người được hưởng chế độ hưu trí. Tỷ lệ này với bảo hiểm thất nghiệp là 84%.

Tổng nguồn kinh phí cho chiến lược an sinh xã hội này chiếm tới hơn 3,3 triệu tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm hơn 2,1 triệu tỉ đồng. Ngoài ra, có nguồn lực khác được huy động từ cộng đồng xã hội và sự phát triển của hệ thống BHXH bắt buộc, tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.

Dự kiến tháng 3-2010, Bộ LĐ-TB&XH sẽ gửi văn bản xin ý kiến các bộ ngành về bản dự thảo chiến lược để tháng 5 trình Ban Bí thư Trung ương xem xét và phê duyệt.

BẢO PHƯỢNG