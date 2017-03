6 cách dùng sữa bất lợi cho sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng của sữa là rất cao và nhiều người trong chúng ta vẫn thường có thói quen uống sữa hàng ngày. Tuy nhiên, liệu bạn đã thực sự biết uống đúng cách chưa? Và liệu lượng sữa chúng ta uống vào có được hấp thu hoàn toàn các chất dinh dưỡng?









Thực tế là hầu hết mọi người vẫn còn tồn tại nhiều lỗi dinh dưỡng khiến cho sự hấp thu chất dinh dưỡng bị mất đi một cách vô ích, thậm chí có tác dụng ngược lại, gây ra những thiệt hại không nhỏ. Nếu bạn là người hay uống sữa hay đơn giản là trong nhà bạn có thành viên thường xuyên uống sữa thì bạn cần biết sáu cách dùng sữa bất lợi cho sức khỏe dưới đây để có cách uống lành mạnh và nhiều lợi ích nhất nhé!Đun sôi sữa trước khi dùng, nhất là sữa tươi để khử trùng là nhận thức chung của nhiều người tiêu dùng. Thực ra, các sản phẩm sữa hiện đang bán trên thị trường đều đã được tiệt trùng, không cần phải đun sôi lại trước khi sử dụng.Nếu thực sự bạn lo lắng thì bạn nên biết thì đun nóng sữa 70 độ C trong 3 phút và 50 độ C trong 6 phút là sữa đã đạt được mục đích khử trùng. Đun sôi quá lâu sẽ làm cho Lactose trong sữa biến chất, thậm chí có thể gây ung thư. Sữa có chứa muối axit phốt-pho-ric không ổn định, nếu để nóng lâu, can-xi phốt-phoric mang tính axit sẽ trở thành can-xi phốt-pho-ric trung tính, lắng đọng lại khiến cho sữa mất giá trị sẵn có. Ngoài ra, khi đun sôi đến 100 độ C thì đường trong sữa bắt đầu chảy nên sữa sẽ ngả màu nâu và dần phân giải thành axit lactic, đồng thời sản sinh ra axit formic khiến sữa có vị chua, ảnh hưởng đến mùi vị sữa. Vì vậy, không nên đun sữa lâu mà chỉ đun vừa sôi thì tắt lửa.Các sữa để trong tủ lạnh, khi dùng cho trẻ nhỏ hay có nhu cầu đun nóng thì chỉ cần hâm nóng lại là có thể uống được.Sữa bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, nghiên cứu khẳng định rằng vitamin B1, B2 và vitamin C trong sữa bị để ở môi trường ánh sáng trong một thời gian rất ngắn sẽ sớm biến mất. Bởi vì 3 chất dinh dưỡng sẽ bị phá vỡ dưới ánh sáng mặt trời dẫn đến sữa mất chất dinh dưỡng. Do đó, bảo quản sữa ở nơi thoáng mát là điều cần thiết.Khi uống sữa chay mà không ăn thêm bất cứ thực phẩm nào thì khoảng 1 – 2 giờ sau khi uống sẽ để lại trong dạ dày lượng protein bất lợi cho sự tiêu hóa, hấp thu và sử dụng. Tốt nhất là khi uống bạn nên ăn kèm một số thực phẩm giàu tinh bột như bánh mỳ, bánh ngọt...Một số cha mẹ nghĩ rằng vì sữa là một thực phẩm giàu protein, sô cô la thì cung cấp nguồn năng lượng cao nên ăn cả hai cùng một lúc sẽ có một số lợi ích tuyệt vời. Điều này không đúng.Một số cha mẹ nghĩ rằng, vì sữa là một protein thực phẩm lương thực, sô cô la và năng lượng cao, cả hai cùng một lúc để ăn một số lợi ích tuyệt vời. Điều này không đúng.Sô cô la và sữa trong môi trường lỏng có phản ứng hóa học tạo ra oxalat canxi. Như vậy, giá trị dinh dưỡng của can xi đã biến thành chất có hại, dẫn đến thiếu hụt canxi, tiêu chảy, trẻ em phát triển chậm, tóc khô, dễ gãy, làm tăng sỏi đường tiết niệu và các bệnh khác.Sữa chứa canxi, sắt và các nguyên tố vi lượng, nếu uống thuốc với sữa như tetracycline sẽ có sự tương tác có thể dẫn đến sự hình thành phức hợp ổn định hoặc muối không hòa tan.Điều này không chỉ dẫn đến việc mất các các chất dinh dưỡng của sữa mà còn làm giảm hiệu quả của thuốc. Do đó, trước và sau khi uống thuốc 1 – 2 giờ tốt nhất là không uống sữa.Sữa bị đông lạnh khi được đun nóng để làm tan chạy sữa đông lạnh thì hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng tất yếu bị giảm đáng kể.