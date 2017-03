6 dấu hiệu cho thấy bạn cần ngủ nhiều hơn

1.Bạn không cảm thấy đói vào bữa trưa

2. Bạn nhìn vào ba trang web khác nhau và check email hai lần chỉ trong 5 phút.

3. Bạn không thể nhớ nơi mà bạn đặt chìa khóa xe

4. Bạn không thể thực hiện một cuộc hội thoại

5. Bạn cảm thấy buồn ngủ khi đang lái xe

6. Cơ thể bạn luôn cảm thấy không khỏe

Theo Thế Hoát ( VNE)



Thiếu ngủ kinh niên có thể dẫn tới hàng loạt các vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, béo phì, trầm cảm, hệ miễn dịch bị suy giảm, lượng hoóc môn tiết ra không ổn định, trí nhớ giảm, dễ bị kích động, khả năng phán đoán hay phản ứng của cơ thể bị giảm sút…“Giấc ngủ cần thiết cho sự sống của bạn cũng giống như thực phẩm bạn ăn hàng ngày” theo tiến sĩ Mary Susan Esther , chủ tịch Học viện Y học chuyên nghiên cứu về giấc ngủ, của Mỹ đã trả lời cho câu hỏi “Tại sao phải nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ”.Những dấu hiệu mô tả dưới đây sẽ giúp bạn đưa ra quyết định có nên dành thời gian cho công việc nhiều hơn là cho giấc ngủ hay không, theo menshealth.Thiếu ngủ có thể làm cho bạn luôn muốn ăn nhiều hơn hoặc cảm thấy không muốn ăn gì cả. Đồng hồ sinh học của bạn có cảm giác bất thường, đó là lý do tại sao rất nhiều người bị mất hoặc tăng cân trong thời gian bị mất ngủ.Dấu hiệu cho biết sự tập trung của bạn đạng bị suy giảm. Cho dù bạn viết một email nhanh chóng hoặc giải một phương trình toán học thì bạn cũng không thể tập trung sự chú ý nếu bạn không đảm bảo được giấc ngủ của mình.Não của bạn cần một giấc ngủ chất lượng để làm mới và tái tạo khả năng ghi nhớ. “Nếu bạn không đảm bảo được giấc ngủ của mình, bộ nhớ sẽ suy giảm sau một thời gian ngắn, đó là lý do tại sao nhắm mắt không mang lại một kết quả tốt hơn so với một giấc ngủ sâu”, theo tiến sĩ Neil Kline, bác sĩ chuyên khoa về giấc ngủ.Bạn có thể làm việc như một chuyên gia đến tận ngày cuối tuần nhưng tình trạng thường xuyên bị mất ngủ sẽ làm cho bạn không thể nói chuyện một cách dí dỏm và thậm chí nói một câu lót vào câu chuyện với bạn bè.Đồ uống có chứa cafein, tiếng nhạc ầm ĩ, hoặc mở cửa sổ xe có thể khơi dậy đôi mắt của bạn tỉnh táo trong một thời gian ngắn, nhưng sẽ không đảm bảo cho bạn trên một chặng đường dài. Điều bạn cần phải làm là hãy ngủ nhiều hơn.Trong khi ngủ, hệ thống miễn dịch của bạn không ngừng được củng cố và tăng cường. Vì vậy ngoài việc ăn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, bạn nên dành ít nhất 7 tiếng mỗi đêm để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh trong mọi điều kiện thời tiết.