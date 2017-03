62% ca tử vong ở Việt Nam liên quan hút thuốc lá

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nêu rõ, mặc dù công tác phòng thuốc lá tại Việt Nam đã đạt được bước tiến quan trọng, cộng đồng và các cơ quan hữu quan từ trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động; hàng loạt các chính sách quan trọng về tác hại của thuốc lá đã được thông qua.



Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với hàng loạt thách thức, tỷ lệ hút thuốc cao ở nam giới và sự chấp nhận của xã hội chung sống hòa bình với khói thuốc còn khá phổ biến.



Trước thực trạng đó, Chính phủ Việt Nam đã quyết định mở rộng quy mô những nỗ lực của mình để xây dựng Dự án Luật phòng chống tác hại thuốc lá trước khi chuẩn bị trình Quốc hội thông qua, đề nghị các chuyên gia góp ý kiến để Dự án phát huy hiệu quả cao nhất.



Theo các chuyên gia sau khi khảo sát và xin ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan, Đoàn khảo sát kiến nghị, Dự án Luật phòng chống tác hại của thuốc lá chuẩn bị trình Quốc hội thông qua cần tập trung làm rõ một số vấn đề sau: Kinh phí dành cho công tác phòng chống thuốc lá tại Việt Nam từ nguồn trong nước chiếm quá thấp: 10% tổng kinh phí; 90% kinh phí của tổ chức quốc tế sẽ không đảm bảo tính bền vững của chương trình.



Việt Nam cần nhanh chóng thành lập Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá từ nguồn kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh để triển khai các hoạt động được sâu rộng.



Dự án Luật phòng chống tác hại thuốc lá chưa đủ sức giảm tác hại của khói thuốc lá đến sức khỏe cộng đồng; nội dung cảnh báo sức khỏe ghi trên các sản phẩm chưa đủ gây chú ý đối với cộng đồng; các dự án truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá chưa sâu rộng, đủ tác động đến hành vi thay đổi thói quen hút thuốc lá.



Đặc biệt mức thuế sản xuất và tiêu thụ thuốc lá của Việt Nam còn quá thấp so với khu vực, giá bán lẻ thuốc lá tại Việt Nam cũng quá rẻ so với các nước trong khu vực từ 2 đến 3 lần... là một trong những nguyên nhân gia tăng số người hút thuốc lá.



Thực trạng về tình hình hút thuốc lá tại Việt Nam cho thấy, 62% ca tử vong tại Việt Nam (khoảng 40.000 người/năm) liên quan đến thuốc lá, cao gấp 3 lần tử vong do tai nạn giao thông; chi phí điều trị y tế mỗi năm lên tới 2.304 tỷ đồng cho bệnh ung thư phổi, tắc nghẽn mạn tính.../.



Theo Nhật Minh (TTXVN/Vietnam+)