67 học sinh mầm non bị ngộ độc thực phẩm

(PL)- Chiều 6-5, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, cho biết Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang điều tra tìm nguyên nhân 67 học sinh Trường Mầm non Cỏ Non (quận 2) bị ngộ độc thực phẩm.

Thanh tra Sở Y tế TP đã làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường Mầm non Cỏ Non (quận 11) để truy tìm nguồn gốc rau, củ, cá… Sau bữa ăn trưa ngày 5-5 với món canh cải xanh và cá sốt cà chua được chế biến tại bếp ăn của trường, lần lượt 67 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói… Các cháu đã được bác sĩ khám và điều trị tại chỗ. Có hai học sinh bị ngộ độc nặng được đưa đến BV quận 2 để chăm sóc. Đến chiều 5-5, sức khỏe 67 học sinh đều ổn định. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể thứ tư trong năm 2010 xảy ra tại TP.HCM. T.NGỌC