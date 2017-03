7 cách trị cháy nắng tự nhiên

Lô hội

Những gel từ bên trong lá cây lô hội có tác dụng làm giảm viêm, giúp dịu vết đau, chống vi khuẩn và nhanh chóng chữa lành vết thương. Đó là lý do tại sao nhiều gia đình lại trồng một cây lô hội bên cửa sổ vì nó rất hữu ích khi trong nhà có người bị bỏng nhẹ.

Nếu không có lá lô hội tươi, bạn có thể sử dụng một loại thuốc có chiết xuất gel lô hội nguyên chất để sử dụng thường xuyên khi cần thiết.

Kim chẩn thảo

Với tác dụng chống viêm, làm se, sát khuẩn, làm mát và chữa vết thương kim chẩn thảo đã được nghiên cứu chiết xuất có mặt trong nhiều toa thuốc chữa bỏng và cháy nắng.

Bạn có thể sử dụng 2 muỗng cà phê kim chẩn thảo và hãm chúng trong 1 cốc nước nóng trong 10 phút, sau đó để nguội. Áp dụng 1 miếng vải sạch để rửa sạch vết thương bằng nước này khi cần thiết.

Tinh dầu hoa oải hương

Tinh dầu của loại hoa này giúp làm giảm đau và tăng cường quá trình chữa bỏng. Không giống như hầu hết các loại tinh dầu khác, bạn nên pha loãng chúng với một số lượng bằng nhau của một trong những loại tinh dầu sau như dầu hạnh nhân, dầu ô liu hoặc dầu mè… rồi mới áp dụng thoa trực tiếp lên vùng da bị bỏng nắng để tránh trường hợp bạn có thể bị dị ứng da. Áp dụng thoa thường xuyên khi cần thiết.

Rau má

Những hợp chất có trong rau má giúp kích thích tổng hợp collagel, chữa lành vết thương và làm giảm sẹo do bỏng nhẹ hoặc cháy nắng.

Cách dễ nhất để bạn có thể sử dụng rau má là sử dụng tán bột một viên nang có chiết xuất từ rau má (khoảng một thìa cà phê). Sau đó, trộn bột viên nang này với một lượng bằng nhau của gel lô hội. Áp dụng thoa trên vùng da bỏng nắng thường xuyên khi cần thiết.

Nước ép lá chuối tươi

Lá chuối tươi có chứa chất kháng khuẩn, chống viêm nhiễm và chất allantoin giúp sát trùng vết thương và khiến vết bỏng mau lành.

Bạn có thể cắt một lá chuối tươi và ép trực tiếp để sử dụng nước ép này thoa lên vết bỏng cho các em bé khi cần thiết.

Lá chè xanh

Lá chè xanh rất giàu chất chống oxy hóa, làm mát và làm dịu làn da bị bỏng, nhất là làn da bỏng nắng.

Nguyên nhân là do các chất chống oxy hóa có trong chè xanh có thể hạn chế triệt để các gốc tự do do các tia mặt trời tác động để giúp ngăn ngừa thiệt hại cho các mô.

Bạn chỉ cần áp dụng một túi trà xanh ướt lạnh lên vùng da bị bỏng nắng.

Bột yến mạch

Đây là cách chữa dân gian khá hiệu quả được các bà, các mẹ hay sử dụng để chữa cháy nắng. Theo đó, bạn có thể sử dụng bột yến mạch nhẹ nhàng cho da bị kích thích theo 1 trong cách sau:

- Nấu 3 muỗng canh bột yến mạch khô trong 1/2 chén nước. Sau đó để nguội và bọc chúng trong một miếng vải mỏng rồi áp dụng đắp lên vùng da cháy nắng.

- Gói 1/2 chén bột yến mạch khô trong miếng vải và ngâm chúng trong một ly nước khoảng 15 phút. Sao đó, áp dụng chất lỏng này để làm mát vết bỏng.

- Gói 1 chén bột yến mạch khô trong một miếng vải hay đổ chúng vào một chiếc tất thể thao sạch. Sau đó buộc đầu tất bên kia lại và đặt nó trong một bồn nước ấm để ngâm trong 10 phút.

Theo Lê Nhi (Dân trí/naturalcures-guide)