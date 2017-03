7 lý do bạn nên thêm trái me vào món ăn

Me có thể được dùng để chữa đau họng, sưng viêm, cảm nắng, ho, sốt… Ngoài ra, me còn có những tác dụng mà bạn không ngờ tới dưới đây:

1. Hỗ trợ tiêu hóa

Me được dùng trong khá nhiều đơn thuốc cổ với tác dụng nhuận tràng, điều trị giun ở trẻ em. Thịt me giàu chất xơ ngăn ngừa táo bón, tăng hoạt động của ruột.

Bên cạnh đó, me cũng có thể ngăn ngừa các bệnh về rối loạn tiêu hóa như chứng trào ngược. Vỏ hạt me chứa chất điều trị lị, tiêu chảy.



Trái me có tác dụng ngăn ngừa bệnh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, kiết lị.

2. Ngừa ung thư ruột kết

Acid tartaric trong me là chất chống ôxy hóa mạnh, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có thể gây ung thư. Chất xơ trong me bảo vệ màng đại tràng khỏi các chất gây ung thư.

3. Kiểm soát huyết áp

Kali trong me giúp kiểm soát huyết áp, nhịp tim bằng cách duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Me còn chứa sắt đóng vai trò chính trong việc sinh và phát triển hồng cầu.

4. Cân bằng cholesterol trong máu

Trái me rất hiệu quả để giảm cholesterol máu, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim mạch vì me còn giàu chất chống ôxy hóa và chất xơ.



Trái me rất hiệu quả để giảm cholesterol máu, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim mạch. Hình minh họa.

5. Cải thiện sức khỏe của mắt

Me giàu vitamin A rất cần thiết cho mắt, giảm chứng suy giảm thị lực tuổi già. Me còn chứa chất có tính năng bảo vệ, trị chứng khô mắt. Uống nước me có thể giúp bạn phòng ngừa sưng mắt.

6. Ngăn ngừa viêm nhiễm

Me có khả năng chống nhiều loại viêm nhiễm như cảm lạnh, cảm cúm. Nó không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn có thể dùng làm thuốc trị sốt vì rất giàu vitamin, chất khoáng.

Cứ 100 g me cung cấp 36% nhu cầu thiamin, 35% sắt, 23% magiê, 16% phốt pho hàng ngày. Các chất khác bao gồm niacin, canxi, vitamin C, đồng và pyridoxine.

7. Giúp da khỏe

Me giàu chất chống ôxy hóa, bảo vệ bạn chống các gốc tự do gây lão hóa. Ngoài ra, nó còn bảo vệ da, giảm nếp nhăn trên da.

Ngoài ra, me từng được dùng để trị các vết bỏng nhẹ, giúp da hồi phục nhanh hơn sau khi bị nhiễm trùng.