70% bệnh nhân ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn

Khảo sát của Chương trình phòng chống ung thư quốc gia cho thấy 2/3 người dân hiểu sai về căn bệnh ung thư, trong đó 67,5% người được hỏi cho rằng ung thư không chữa được, 35,8% cho rằng người bệnh ung thư mà mổ càng chóng chết. Đây là những quan niệm sai lầm dẫn tới 70% người mắc ung thư tại Việt Nam đến bệnh viện ở giai đoạn muộn (trước đây con số này là 80%).





Theo H.My (VNN)



Trong khi đó, theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới, 1/3 số người bị ung thư có thể phát hiện sớm, 1/3 có thể dự phòng, 1/3 có thể kéo dài thêm sự sống. Về vấn đề này giáo sư Nguyễn Chấn Hùng khẳng định: “Ung thư phát hiện sớm, dễ trị lành, ung thư nan y vì phát hiện trễ, 30% nguyên nhân gây ung thư có thể phòng ngừa.”Mỗi năm Việt Nam có khoảng 75.000 người chết vì bệnh ung thư. Ước tính năm 2010 có thêm 126.000 người mắc mới.Việt Nam đã triển khai chương trình phòng chống ung thư quốc gia từ năm 2008. Trong ba năm hoạt động, chương trình đã đạt được một số kết quả như: Phát triển được mạng lưới phòng chống ung thư trên cả nước với 5 bệnh viện chuyên khoa, 24 khoa ung bướu/bệnh viện đa khoa, 2.890 giường bệnh, 2700 nhân viên y tế chuyên ngành. Cả nước có 9 máy xạ trong,, 6 máy mô phỏng 16 máy cobalt, 15 máy gia tốc. Việt Nam đang thiếu trầm trọng các thiết bị y khoa điều trị ung thư cũng như nhân viên y tế điều trị chăm sóc bệnh nhân ung thư. Trên thực tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Việt Nam chỉ đáp ứng được 15% nhu cầu điều trị thực tiễn.Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc qua phòng chống ung thư giai đoạn 2008 - 2010 là trọng tâm của Hội thảo quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 15 do bệnh viện K và Hội Phòng chống ung thư Việt Nam tổ chức trong hai ngày 7 và 8/10/2010.Tham dự hội thảo có TS Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế, TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, GS. TS Nguyễn Bá Đức, GS Nguyễn Chấn Hùng, GS D.M.Parkin, TS Bùi Diệu, BSCKII Lê Hoàng Minh và hơn 850 thầy thuốc thuộc chuyên ngành ung thư, chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách…Bệnh ung thư ngày càng gia tăng, là hệ quả tất yếu từ thuốc lá, môi trường ô nhiễm, việc sử dụng tràn lan thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật cũng như việc thay đổi thói quen sống, thói quen ăn uống. Nguyên nhân lớn nhất gây ung thư là do hút thuốc là và do nhiễm khuẩn. 70% người mắc bệnh ung thư có liên quan tới thuốc lá. Tỉ lệ tử vong của các bệnh ung thư do thuốc lá cũng dẫn đầu chiếm 21%. Chế độ ăn ít chất xơ và kém vitamin cũng là nguyên nhân gây ung thư đại trực tràng và phổi, chiếm 5%.