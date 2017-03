70% vụ ngộ độc do vi khuẩn Salmonella trong đồ nguội

Theo nghiên cứu, vi khuẩn Salmonella có trong loại đồ nguội, trứng sống, nghêu sò… là nguyên nhân của 70% vụ ngộ độc; 27% số vụ ngộ độc là do ăn phải thức ăn còn tồn đọng hóa chất... Đây là thông tin tại diễn đàn Thanh tra vật tư nông nghiệp các tỉnh phía Nam lần thứ 4-2013 với chủ đề “Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh phía Nam”. Diễn đàn do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 25-10, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Nhiều đại biểu là chánh thanh tra nông nghiệp tại các tỉnh, thành phía Nam đã nêu ra những khó khăn, bất cập trong công tác. Cụ thể như lực lượng quá mỏng ví dụ như tỉnh Bình Dương, thanh tra nông nghiệp chỉ có ba người. Hệ thống văn bản pháp luật quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn quá nhiều mảng gây chồng chéo, liên tục thay đổi nhưng vẫn lạc hậu…

L.XUÂN