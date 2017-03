7,5 tỉ đồng phòng, chống bệnh TCM ở tám tỉnh, thành

(PL)- Đây là số tiền do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tài trợ cho dự án “Ứng phó khẩn cấp bệnh tay-chân-miệng (TCM) năm 2012” ở tám tỉnh, thành (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long và An Giang).

Dự án nhằm làm giảm số ca mắc bệnh, tử vong và lây lan trong cộng đồng do bệnh TCM. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị triển khai dự án “Ứng phó khẩn cấp bệnh TCM năm 2012” tổ chức tại TP.HCM, ngày 12-6. Kết quả khảo sát ban đầu của dự án cho thấy nhiều người dân còn chủ quan hoặc chưa có đầy đủ kiến thức về cách phòng bệnh, đường lây truyền, các dấu hiện bệnh nặng và phương pháp chăm sóc, theo dõi trẻ khi mắc bệnh TCM… Do đó, nội dung của dự án là nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân về cách phòng, chống bệnh TCM tại 291 xã, phường của tám tỉnh trên bằng hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong sáu tháng đầu năm 2012, cả nước có trên 55.000 trường hợp mắc TCM, trong đó đã có 28 ca tử vong. TÙNG SƠN