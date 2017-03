75% trường hợp tự sát do trầm cảm

TS Bùi Quang Huy, phó chủ nhiệm khoa Tâm thần, Bệnh viện 103 cho biết, trầm cảm ngày nay đang có xu hướng gia tăng, nguyên nhân là tuổi thọ của người dân được nâng lên, vì vậy tăng tỷ lệ bệnh nhân bị trầm cảm ở nhóm người cao tuổi tăng.



Tốc độ đô thị hoá cao và lối làm việc công nghiệp hóa khiến con người phải chịu nhiều sức ép trong lao động và sinh hoạt. Đó chính là các stress khiến người ta dễ bị trầm cảm. Ngày nay, các bác sĩ áp dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán chính xác hơn trước đây, vì vậy phát hiện được nhiều bệnh nhân trầm cảm hơn.



Tỷ lệ trầm cảm ở nữ cao hơn ở nam. Lý do của sự khác biệt này có thể do khác nhau về hormon và do phụ nữ phải sinh con, cũng như sự khác biệt về yếu tố chấn thương tâm lý xã hội khác nhau ở nam và nữ.



Nguyên nhân, trong bệnh trầm cảm, nồng độ serotonin tại khe sinap thần kinh ở vỏ não giảm sút rõ rệt so với người bình thường (có trường hợp chỉ còn bằng 30% ở người bình thường). Bên cạnh đó, nồng độ các chất chuyển hoá của serotonin trong máu, trong dịch não tuỷ cũng giảm thấp rõ rệt.



Khi sử dụng các thuốc chống trầm cảm loại ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin (SSRI), ví dụ fluoxetin, nồng độ serotonin ở khe sinap tăng lên, cùng với hiệu quả chống trầm cảm cũng xuất hiện rõ rệt.



TS Ngô Thanh Hồi, giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương cho biết, hầu hết bệnh nhân trầm cảm đều có ý nghĩ về cái chết, nặng hơn thì họ có thể có ý định tự sát hoặc hành vi tự sát.



Cần lưu ý rằng, có đến 75% các trường hợp tự sát có nguyên nhân từ trầm cảm. Vì vậy, không được xem thường triệu chứng này. Khi phát hiện ra ý định tự sát ở bệnh nhân trầm cảm thì phải điều trị nội trú cho bệnh nhân trong các khoa tâm thần.



