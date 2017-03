79 tuổi mới biết tim mình nằm bên phải

Ông Huỳnh Văn Ẩn - Ảnh: H.PH



Ông Ẩn kể: “Mấy tháng nay tôi thấy trong người thường bị mệt, nên kêu gia đình đưa tới Bệnh viện đa khoa Tiền Giang (BV Tiền Giang) để khám bệnh. Bác sĩ đặt ống nghe vào ngực tôi hồi lâu rồi ngạc nhiên hỏi hồi đó đến giờ bác có khám tim lần nào chưa?Tôi trả lời là chưa. Thế là ổng rà tới rà lui cả chục lần rồi nói: “Ủa, tim của bác ở đâu mà không có... ở đây?”. Cuối cùng ổng kêu tôi nằm nghiêng qua một bên để kiểm tra, rốt cuộc phát hiện tim của tôi nằm bên phải”.Vợ chồng ông Ẩn sống bằng nghề thợ may đã hơn 40 năm. Gia đình ông có 5 con, con lớn năm nay đã 53 tuổi. Ông Ẩn cho biết trước giờ ông vẫn ăn uống, sinh hoạt, lao động bình thường. Xưa nay thỉnh thoảng cũng đi khám bệnh, đặc biệt cách đây 2 năm ông có nằm ở BV Tiền Giang hết nửa tháng vì bị viêm phế quản, nhưng ông chưa từng biết tim mình nằm bên phải, khác mọi người. “Khoảng 3 năm trở lại đây thỉnh thoảng tôi thấy hơi mệt nên nghỉ nghề may.Ăn vô cũng mệt, đi tới đi lui cũng thấy mệt nên mỗi lần ăn chỉ một chén cơm. Sau khi phát hiện tim bên phải, tôi không sợ mà chỉ hơi giật mình. Còn tụi nhỏ ở xóm này thì bảo là tôi có trái tim... Tỷ Can”, ông Ẩn hóm hỉnh.Người phát hiện ông Ẩn có trái tim nằm bên phải là bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Quân, Trưởng khoa Nội B BV Tiền Giang.BS Quân cho biết trường hợp của ông Ẩn bị đảo lộn ngũ tạng, ngoài tim nằm bên phải còn kéo theo bao tử và ruột đều nằm chệch về bên phải. “Tôi làm chuyên khoa cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên mới gặp trường hợp của ông Ẩn, nên cũng thấy bất ngờ”, BS Quân cho biết.Theo BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc kiêm Trưởng khối Ngoại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, TP.HCM, tim nằm bên phải thường do mỏn tim quay qua bên phải, đảo ngược vị trí toàn bộ các phủ tạng trong đó có tim, bị khối u chèn ép.Trường hợp tim bên phải do mỏn tim quay sang phải và đảo lộn vị trí, tại BV Nhi đồng 1 mỗi năm tiếp nhận 1 - 2 trường hợp. Còn theo BS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Phẫu thuật tim, BV Đại học Y Dược (TP.HCM), thông thường, nếu tim bên phải mà không có bệnh lý đi kèm, không gây ra biến chứng gì thì không cần can thiệp, chỉ can thiệp khi có bệnh lý khác ảnh hưởng sức khỏe bệnh nhân.Theo Hoàng Phương - Thanh Tùng (TNO)