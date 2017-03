8 cặp thực phẩm không nên ăn cùng nhau

Tuy nhiên điều quan trọng là lại không giải thích thấu đáo được lý do tại sao không nên kết hợp những thực phẩm này. Dưới đây là danh sách một số thực phẩm không nên kết hợp với nhau dựa trên cơ sở khoa học.

Gan heo+giá đỗ

Đây là món ăn vẫn được không ít người chế biến trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, gan heo và giá đỗ là hai thực phẩm không nên kết hợp cùng nhau.





Nếu xào gan heo cùng giá đỗ, giá đỗ sẽ mất đi giá trị dinh dưỡng. Hình minh họa

Theo các nghiên cứu, trong gan heo nhiều đồng và giá đỗ lại có nhiều vitamin C. Kết quả nếu xào hai thực phẩm này chung nhau sẽ làm vitamin C trong giá đỗ bị ô xy hóa, trong trường hợp này giá đỗ sẽ mất đi giá trị dinh dưỡng.

Cam, quýt +sữa bò

Sữa bò có nhiều protein, trong đó cazein chiếm tới 80%. Khi pha sữa bò vào chung với nước cam, quýt, hoặc ăn cam, quýt ngay sau khi uống sữa bò, có thể làm cho cazein bị kết dính, lắng đọng do nước cam, quýt có tính axit, làm biến đổi tính chất của sữa bò dẫn tới khó tiêu, rối loạn tiêu hóa.

Dưa leo+cà chua

Cà chua là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, nhiều vitamin A, C, các vitamin nhóm B cùng canxi, sắt, kali, lycopen. Trong dưa leo cũng có nhiều vitamin B, C, A, E, kali, canxi, natri, phot pho…Nhiều người vẫn dùng hai thực phẩm này cùng nhau nhưng không thấy tác hại.





Trong dưa leo có chất dung môi hủy vitamin C vốn có nhiều trong cà chua. Hình minh họa

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi ăn chung dưa leo với cà chua, các vitamin C trong cà chua sẽ bị phá hủy nhiều bởi lưa leo có chứa chất dung môi hủy vitamin C. Điều này dẫn tới các chất dinh dưỡng trong cà chua sẽ bị giảm rất nhiều.

Thịt chó+nước trà

Thịt chó có nhiều protein, trong nước trà có nhiều tanin. Nếu kết hợp hai món này thì chất axit tanic trong trà sẽ kết hợp với protein trong thịt chó tạo thành chất tanalbin khiến niêm mạc ruột se lại, giảm nhu động ruột dẫn đến táo bón. Nguy hiểm hơn, có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.

Cà rốt+củ cải

Nhiều bà nội trợ khi nấu món hầm rau củ thường kết hợp các loại rau củ với nhau, nhưng cần lưu ý không nên nấu của cải và cà rốt chung trong món hầm hoặc ngay cả ngâm đồ chua, món xào.





Nếu kết hợp hai thực phẩm này với nhau, các thành phần dinh dưỡng trong món ăn sẽ bị phá hủy. Hình minh họa

Lý do là trong cà rốt có chứa nhiều enzym phân giải vitamin C, trong khi củ cải lại rất giàu vitamin C. Nếu dùng chung, các thành phần dinh dưỡng trong món ăn sẽ bị phá hủy.

Khoai lang+trái hồng

Trong khoai lang có nhiều tinh bột, khi vào cơ thể sẽ sản sinh ra một lượng lớn axit trong dạ dày. Nếu cùng lúc đó lại ăn cùng với trái hồng, tinh bột sẽ kết tủa dưới tác dụng của axit dạ dày.

Khi bị kết tủa, những kết tủa này lâu ngày sẽ hình thành sỏi không hòa tan, vừa khó tiêu hòa vừa khó đào thải ra ngoài. Rất dễ tạo thành sỏi dạ dày và gây nguy hiểm cho hệ tiêu hóa.

Trứng gà+đậu nành

Trứng gà và đậu nành là hai thực phẩm bổ dưỡng, nhiều người do thói quen vẫn thường dùng chung hai món này. Tuy nhiên, đây là một thói quen sai và cần phải sửa để tránh ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.





Kết hợp trứng gà với đậu nành cũng khiến món ăn bị giảm dinh dưỡng đáng kể. Hình minh họa

Đậu nành có nhiều protein, chất béo, đường, các loại vitamin và khoáng chất, trứng gà cũng vậy. Do đó, khi kết hợp cùng nhau, món ăn của bạn sẽ bị giảm dinh dưỡng đáng kể.

Rau chân vịt+đậu hũ

Lý do hai món này không nên kết hợp cùng nhau là bởi trong đậu hũ có magie chlorit, canxi sunphat. Còn trong rau chân vịt lại chứa axit oxalic, hai chất này khi gặp nhau sẽ tạo thành magie oxalat và canxi oxalat. Hai chất này không chỉ ảnh hưởng tới sự hấp thụ canxi của cơ thể mà còn dễ bị kết sỏi.