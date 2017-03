8 địa phương có bệnh nhân cúm A/H1N1

Trong số này, Hà Nội và TP.HCM có số bệnh nhân đông nhất và so với trước tết, số địa phương có bệnh nhân cúm A/H1N1 tăng thêm bốn địa phương mới là Bắc Giang, Tây Ninh, Khánh Hòa và Long An.



Cũng theo báo cáo này, ổ dịch tả mới nhất được phát hiện hôm 27-1 tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.



Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình y tế dịp Tết Tân Mão. Theo đó, trong sáu ngày tết đã có 841 ca tử vong tại bệnh viện, tăng 20% so với Tết Canh dần 2010, trong đó số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng 29%.





Theo L.ANH (TTO)