8 triệu người Việt Nam bị nhiễm virus viêm gan

Thông tin trên được Văn phòng Quốc gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đưa ra nhân kỷ niệm lần thứ hai ngày Phòng, chống viêm gan thế giới (28/7).

Theo một cuộc điều tra năm 2011, tại Việt Nam, chương trình tiêm chủng viêm gan B đã được thực hiện trong 10 năm qua. Năm 2011, 55% trẻ sơ sinh đã được tiêm phòng viêm gan B ngay sau khi sinh và tỉ lệ tiêm ba mũi bổ sung đạt 95%. Việc này đã làm giảm tỉ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em năm tuổi tại Việt Nam xuống còn 2%. TS Fabio Mesquita, Cố vấn cấp cao về HIV tại Văn phòng Quốc gia WHO Việt Nam, cho biết: “Việc xây dựng các chính sách quốc gia về chẩn đoán và điều trị viêm gan B và C mạn tính là ưu tiên cấp thiết để ngăn chặn sự phát triển xơ gan và ung thư gan và tránh những ca tử vong do viêm gan B

và C”.

TX