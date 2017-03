9 điều chưa biết về cảm lạnh

1. Từ lúc tiếp xúc với mầm bệnh tới lúc phát bệnh là khoảng 48 tiếng

Bạn bị đau họng và chảy nước mũi? Hãy nghĩ lại xem bạn đã ở đâu cách đây 2 ngày. Đó có thể là nguyên nhân và thời gian bạn bắt đầu tiếp xúc với mầm bệnh.

Theo các chuyên gia thì mất khoảng hai ngày từ khi mầm bệnh xâm nhập vào màng tế bào và gây ra các triệu chứng cảm lạnh. Và hãy lưu ý phân biệt giữa cảm lạnh và cảm cúm để có phương pháp điều trị phù hợp.

Theo TS. Ron Eccles, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cảm lạnh tại ĐH Cardiff (Anh) thì “Các vi-rút cảm lạnh không gây sốt ở người lớn. Nếu triệu chứng đến bất ngờ, kèm sốt và ho thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh cúm”.

2. Thể dục thể thao - phương thuốc phòng và trị cảm lạnh tốt nhất

Theo các chuyên gia thì cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi các trận cảm lạnh không phải là những liều thuốc đắt tiền mà chính là hoạt động thể dục thể thao.

Các nhà khoa học của ĐH Appalachian State (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu xem hệ miễn dịch và các vi rút bị ảnh hưởng như thế nào bởi hoạt động thể dục thể thao, và kết quả thật vô cùng thú vị: Bất kỳ hình thức thể dục nào đều mang lại những tác động tuyệt vời.

Chính vì thế, nếu muốn tránh xa tình trạng mệt mỏi do sụt sịt, hắt hơi, sổ mũi… trong mùa đông này thì chúng ta nên tập thể dục ít nhất 5 ngày mỗi tuần, ví dụ như đi bộ nhanh (không cần phải chạy) khoảng 30 phút mỗi ngày và điều đó sẽ tạo ra những tác động diệu kỳ đối với hệ miễn dich trong quá trình chống lại cảm lạnh.

“Tập thể dục nhẹ nhàng sẽ mang lại hiệu quả tốt vì nó giúp máu lưu thông khắp cơ thể và đồng thời cũng khiến các tế bào miễn dịch di chuyển khắp cơ thể để tìm ra các tác nhân gây nhiễm trùng”, TS Eccles chia sẻ.

3. Thức khuya - một tác nhân gây cảm lạnh

Theo các nhà nghiên cứu tại ĐH Carnegie Mellon (Mỹ) thì nếu mỗi đêm bạn ngủ ít hơn 7 tiếng thì bạn có nguy cơ bị cảm lạnh cao hơn gấp 3 lần so với ngủ đủ thời gian cần thiết. Và việc bạn sử dụng thời gian trên giường một cách khôn ngoan cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các nhà khoa học gọi đó là “hiệu quả của giấc ngủ”.

Ví dụ, một nghiên cứu đã được tiến hành và cho thấy những người dành ít hơn 92% thời gian trên giường để ngủ thì có nguy cơ bị nhiễm vi rút cảm lạnh cao hơn 5 lần so với những người ngủ nhanh hơn và dài hơn. Để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hơn thì các chuyên gia khuyến khích chúng ta nên tắt hết tivi cũng như điện sáng nhằm tránh bị mất tập trung.

4. Nước cam ít có tác dụng với cảm lạnh

Bạn sẽ làm gì nếu bạn cảm thấy những dấu hiệu đầu tiên của cảm lạnh xuất hiện? Nếu phản ứng đầu tiên của bạn là uống một cốc nước cam to với hy vọng tăng cường lượng vitamin C cho cơ thể thì hãy nghĩ lại. Một nghiên cứu đã được các nhà khoa học tại ĐH Quốc gia Úc và ĐH Helsinki (Phần Lan) tiến hành cho thấy đối với đa số mọi người thì vitamin C không có tác dụng giảm các triệu chứng cảm lạnh.

Tuy nhiên, đừng vội thất vọng và hắt hủi loại vitamin này. Nếu bạn đang bị căng thẳng hoặc đang trong quá trình tập luyện thể thao vất vả - ví dụ như luyện tập cho cuộc thi chạy sắp diễn ra - thì một liều 200mg vitamin C mỗi ngày sẽ giúp giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh. Và để có thể hấp thu được nhiều vitamin C tự nhiên hơn thì chúng ta nên ăn các loại hoa quả như cam, quýt, đu đủ, súp lơ xanh, cà chua, ớt đỏ và kiwi.

5. Vi rút cảm lạnh làm tăng cân

Một nghiên cứu được các nhà khoa học tại Bệnh viện Nhi Rady tại San Diego (Mỹ) tiến hành ở trẻ nhỏ cho thấy những bé bị nhiễm vi rút adenovirus 36 (một loại vi rút cảm lạnh thông thường là nguyên nhân gây ra các triệu chứng cảm lạnh điển hình và các vấn đề về tiêu hóa) trung bình nặng hơn khoảng 2,7kg so với các em không bị lây nhiễm. Điều này cho thấy việc nhiễm loại vi rút này có thể khiến người bệnh tăng cân khá nhiều.

Mặc dù các nhà nghiên cứu không ám chỉ rằng tất cả các chủng vi rút cảm lạnh – kể cả loại adenovirus 36 này – có thể gây ra tình trạng tăng cân lâu dài thì đó vẫn là cảnh báo để chúng ta thấy cần phải giữ gìn sức khỏe trong mùa đông này.

6. Đồ uống nóng có thể giúp “hạ gục” các triệu chứng cảm lạnh

Trà và súp nóng có thể là chìa khóa để giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn khi đang bị cảm lạnh.

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Rhinology (Y học về Mũi), các nhà khoa học đến từ Anh đã khẳng định rằng chỉ cần nhấm nháp chút đồ uống nóng sẽ có tác dụng ngay lập tức và lâu dài giúp chúng ta thoát khỏi những triệu chứng khó chịu nhất của chứng cảm lạnh như ho, hắt hơi, chảy nước mũi, đau họng và mệt mỏi.

Giờ thì mỗi khi không may bị cảm lạnh, hãy pha cho mình một tách trà thảo dược với chút nước cốt chanh và một thìa mật ong, và bạn sẽ thấy những tác động tuyệt vời của chúng.

7. Một thành phần trong sữa mẹ có thể giúp giảm triệu chứng cảm lạnh

Một thành phần của sữa mẹ có thể giúp cơn cảm lạnh dai dẳng nhất biến mất. “Một chất dẫn xuất của axit lauric, monolaurin là axit béo được tìm thấy có trong sữa mẹ. Và chất này được biết đến là có tác dụng giảm các triệu chứng cúm và mệt mỏi”, Bác sỹ Tom Bayne của ChicagoHealers.com chia sẻ.

8. Trung bình mỗi người bị cảm lạnh khoảng 200 lần trong đời

Theo ước tính, cho đến khi 75 tuổi, mỗi người trung bình sẽ bị cảm lạnh khoảng 200 lần – nghĩa là chúng ta phải mất khoảng 2 năm sống trong tình trạng hắt hơi, sổ mũi. Và trong khi trẻ em thường bị cảm lạnh từ 4 đến 8 lần mỗi năm thì người già thường ít bị hơn nhiều. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do những người này đã sống lâu và tiếp xúc với phần lớn các chủng loại vi rút gây cảm lạnh.

9. Bệnh cảm lạnh không thực sự dễ lây

Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần bắt tay với những người đang bị cảm lạnh thì sẽ bị lây bệnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì điều này hoàn toàn không đúng.

Một nghiên cứu mới đây do Trung tâm Nghiên cứu Cảm lạnh của ĐH Cardiff đã cho thấy kể cả khi một người khỏe mạnh ở trong cùng phòng với người bị cảm lạnh thì cũng “rất khó” bị lây bệnh. Thực tế là các vi rút cảm lạnh cần phải có điều kiện lý tưởng thì mới có thể xâm nhập được vào cơ thể chúng ta. “Cảm lạnh không hề dễ lây nhiễm, và phần lớn các cơn cảm lạnh chỉ bị lây truyền khi chúng ta tiếp xúc quá lâu và gần gũi với người nhiễm bệnh”, TS Eccles cho biết.

Theo Anh Khôi (Dân trí/Womansday)