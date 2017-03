Abbott, Dumex tiếp tục ráo riết thu hồi sữa nhiễm vi khuẩn

Trong thời gian vừa qua, đại diện Abbott tại Việt Nam đã làm việc tại 5.679 cửa hàng và thu hồi được 12.479 thùng trong tổng số 13.163 thùng nghi bị nhiễm theo báo cáo, đạt tỷ lệ xấp xỉ 95%.



Công ty tiếp tục thu hồi các sản phẩm còn lại và báo cáo hằng ngày về Cục An toàn Thực phẩm.



Về kết quả thu hồi sản phẩm Dumex Gold loại 800g cho cho trẻ từ 06-12 tháng tuổi có số lô 300513R1 có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum, theo báo cáo kết quả báo cáo nhanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Danone Dumex Việt Nam, đến 16 giờ ngày 7/8, Công ty thu hồi được 85 lon.



Như vậy, tổng số sản phẩm Dumex Gold đã thu hồi được lên 93 lon trong tổng số 190 lon, đạt 49% tổng số sản phẩm phải được thu hồi. Công ty đang tiếp tục thu các sản phẩm còn lại đã bán cho người tiêu dùng.



Trước đó, ngày 3/8, Cục An toàn Thực phẩm đã nhận được thông tin từ Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam thông báo về việc Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand phát hiện các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ có chứa Whey Protein Concentrate do Công ty Fonterra New Zealand sản xuất bị nhiễm khuẩn Clostridium Botulinum xuất khẩu sang Việt Nam, Trung Quốc, Australia và Ả rập Saudi.



Theo tiến sỹ Lâm Quốc Hùng - Trưởng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm (Cục An toàn Thực phẩm), bệnh lý của khuẩn Clostridium Botulinum gây ra cho người là do nhiễm độc ngoại độc tố với biểu hiện hội chứng viêm dạ dày-ruột cấp tính, nhiễm độc thần kinh có liệt mềm, diễn biến nhanh và có thể tử vong.





Theo Thùy Giang (Vietnam+)