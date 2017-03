Âm nhạc trong toa thuốc

Theo TUẤN KHANH (TTO)



tổng hợp từ Pubmed, Dailymail

Những nghiên cứu mới nhất cho biết Robbie Williams hay Elton John có khả năng hát cho bạn nghe, làm giảm cơn đau không khác gì thuốc Aspirin hay Advil.Những nghiên cứu từ nhiều năm qua làm dày thêm các kinh nghiệm, dẫn đến chuyện các trung tâm nghiên cứu y khoa đã cập nhật trong việc điều trị của giới bác sĩ, là nên sử dụng âm nhạc để làm giảm đau, đặc biệt là nhạc pop. Trước đây, người ta nghĩ rằng âm nhạc chỉ xoa dịu tâm hồn, nhưng giờ khoa học đã khẳng định rằng thậm chí các cơn đau cơ cũng có thể được làm dịu nếu bạn nghe nhạc, thậm chí hát ngâm nga theo thì càng giảm đau nhanh.Kết quả nghiên cứu từ Trung tâm kiểm soát các chứng đau ở đại học Utah (Pains Management Centre), Mỹ cho biết cứ 10 người thì có bốn người cảm thấy giảm các chứng đau kinh niên sau khi cho nghe nhạc pop.Một nghiên cứu khác được thực hiện với 1.500 người ở độ tuổi từ 16-24, cho thấy có đến 66% cảm thấy nhẹ nhõm, bớt đau khi nghe các bài hát Bridge over troubled water của Simon and Garfunkel, Angels của Robbie Williams, Albatross của Fleetwood Mac, Candle in the wind của Elton John và Easy của Commodores. Đây cũng là những bài hát sẽ được khuyến cáo nên nghe khi bạn mua thuốc giảm đau ở nhiều nhà thuốc tại Mỹ sắp tới. Vẫn chưa biết các bài hát này sẽ giảm đau như thế nào với người Việt Nam, nhưng đó vẫn là một gợi ý mà mọi người có thể thử nghiệm với chính bản thân mình mà chắc chắn là không có hại gì.Hệ thống thương mại dược phẩm Lloyds Pharmacy (Mỹ) cũng bổ sung vào bản nghiên cứu này rằng tùy theo sở thích âm nhạc của từng nhóm người mà việc điều trị sẽ hiệu quả hơn. Chẳng hạn theo bản nghiên cứu này, trong một thử nghiệm cho thấy nhạc pop đã giúp 21% người bệnh, nhạc cổ điển giúp 17% và nhạc rock hoặc indie giúp khoảng 16% trong tổng số người.Người Anh cũng rất vui mừng trước liệu pháp ít tốn kém này và đang tìm cách đưa vào hệ thống y khoa chính thức trong năm 2014. Hiện nước Anh đang có khoảng 10 triệu người mắc các chứng bệnh đau nhức do cơ.Cũng có ý kiến nói rằng việc nghe nhạc giảm đau là do người bệnh từng nghe qua các bài hát đó, cảm nhận được và chia trí khi nghe nhạc. Tuy vậy, các nghiên cứu ở trẻ em cũng cho thấy việc sử dụng âm nhạc làm giảm đau khi điều trị cho trẻ từ 4-11 tuổi, đặc biệt là những bài hát chúng chưa từng biết cũng hết sức hiệu quả. Bản nghiên cứu của Trường đại học Alberta, Edmonton, Canada đã làm đầy thêm sự độc đáo của việc kết hợp điều trị bằng âm nhạc.Thế kỷ 21 đang chứng kiến những điều kỳ diệu, trong đó có những điều kỳ diệu nhưng hết sức đơn giản. Chắc cũng sẽ không lâu nữa những chương trình hòa nhạc kết hợp với trị liệu sẽ ra đời. Và khi mua vé, có thể bạn sẽ kèm toa thuốc của bác sĩ để có thể mua vé dễ dàng hơn.