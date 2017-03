Âm nhạc xoa dịu nỗi đau

Đội văn nghệ của Cơ sở khuyết tật An Phúc còn được mọi người gọi với tên gần gũi là “đội văn nghệ da cam”. Cơ sở An Phúc và một số nhà hảo tâm chăm lo, nuôi dưỡng miễn phí cho các em. Khoản tiền hỗ trợ nhận được sau buổi biểu diễn phục vụ văn nghệ sẽ chia đều cho thành viên để các em phụ giúp gia đình. Cơ sở An Phúc sẵn sàng nhận các em khuyết tật, mồ côi để chăm sóc, dạy học, dạy nhạc. Khi sử dụng nhạc cụ thành thạo, các em sẽ được bổ sung vào đội văn nghệ để tham gia phục vụ. Ông TRẦN HỮU QUANG, Giám đốc Cơ sở khuyết tật An Phúc