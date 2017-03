Ăn bánh mì có dòi, 11 người vào viện

Sáng 24-5, phóng viên nhận được phản ánh của bạn đọc, về việc nhiều người sau khi ăn bánh mì có dòi mua tại một tiệm bánh ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phải nhập viện cấp cứu.



Ngay trong ngày, theo địa chỉ bạn đọc cung cấp, chúng tôi đã tiến hành xác minh sự việc. Đó là tiệm bánh Hồng Phát, tại số 46 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Một người đàn ông ngồi trước tiệm bánh cho biết tên là Cường, quản lý tiệm bánh.









Mở tiệm lậu!



Theo biên bản kiểm tra của Công an thị xã Thuận An, cơ sở bán bánh mì Hồng Phát không cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ sở này hoạt động từ tháng 2-2011 nhưng đếnnay vẫn chưa có giấy phép kinh doanh cũng như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trung tâm Y tế thị xã Thuận An đã lấy các mẫu patê, thịt heo quay, chả lụa, thịt nguội… (làm nhân bánh mì) của tiệm bánh Hồng Phát để kiểm tra, làm cơ sở xử lý vụ việc.

Ông Cường xác nhận tối 23-5 có một phụ nữ khoảng 40 tuổi đến mua 12 ổ bánh mì về cho nhân viên công ty ăn và phát hiện có dòi. Tuy nhiên, ông Cường khẳng định không có ai nhập viện vì ăn bánh mì của tiệm. “Người phụ nữ đó mua về thì phát hiện trong bánh mì có dòi nên đem 12 ổ chưa ăn đến trả. Bánh mì có dòi vì patê bị chua, sinh dòi” – ông Cường nói.Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Thuận An để làm rõ vụ việc và được xác nhận: Có 11 người của Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (KCN Việt Nam – Singapore 1, thị xã Thuận An) ăn bánh mì có dòi của tiệm Hồng Phát đã phải đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Thánh Tâm (thị xã Thuận An).Khi phóng viên chất vấn vì sao lại giấu nhẹm thông tin trên, ông Cường lúng túng: “Em đưa tiền xăng cho anh về, anh bỏ qua vụ này chứ đăng báo, tiệm em mất uy tín lắm”!Theo xác minh của chúng tôi, gần 20 giờ ngày 23-5, sau khi ăn bánh mì trên, các nhân viên tạp vụ của Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics có triệu chứng ói, đau bụng, tím tái và được đưa đi cấp cứu. Phía Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics lập tức cấp báo vụ việc trên cho Công an thị xã Thuận An.Khoảng 21 giờ cùng ngày, Cảnh sát Kinh tế thị xã Thuận An kết hợp Trung tâm Y tế thị xã Thuận An đã ập vào kiểm tra bất ngờ tiệm Hồng Phát. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện khay đựng patê có rất nhiều dòi đang bò lúc nhúc. Theo lời khai của ông Cường, mỗi ngày, ông mua khoảng 2 kg patê từ một mối quen ở chợ Lái Thiêu về để bán bánh mì.Ngày 23-5, trước thời điểm xảy ra sự cố trên, tiệm bánh của ông đã bán hết 1,5 kg. Chiều 24-5, trao đổi với chúng tôi, nhân viên Phòng khám Đa khoa Thánh Tâm cho biết sau khi tiếp nhận, phòng khám đã sơ cứu, truyền nước biển, chích thuốc cho các bệnh nhân. Sau một đêm điều trị, các bệnh nhân đã xuất viện vào sáng 24-5.Theo NHƯ PHÚ - LÊ CHÂN (NLĐ)