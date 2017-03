Ăn bánh tẩm thuốc diệt chuột, hai trẻ nguy kịch

Theo L.T.T (NLĐO)

Ngày 7-6, TTXVN dẫn lời bác sĩ Trần Văn Học, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, cho biết hai cháu Lý Văn Thanh (7 tuổi) và Lý Thị Nguyên (8 tuổi), đều là dân tộc Dao, ngụ xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) bị ngộ độc do ăn bánh nướng có tẩm thuốc diệt chuột.Hai trẻ nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, co giật toàn thân, hôn mê sâu... Sau khi được các y, bác sĩ bệnh viện kịp thời cứu chữa, hai cháu đã qua cơn nguy kịch.Trước đó, chiều ngày 5-6, trong lúc đi chăn trâu, hai cháu đã nhặt được gói bánh nướng ở ven đường, mỗi cháu ăn một chiếc bánh. Ngay sau khi ăn xong, cả hai cháu đều có biểu hiện đau đầu, nôn, sốt, toàn thân co giật mạnh.Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, các biểu hiện lâm sàng cho thấy bánh nướng hai cháu ăn có tẩm chất độc do người dân tẩm để diệt chuột.Hiện các y, bác sĩ đang tiếp tục điều trị giải trừ độc, hồi sức tích cực để chống suy gan, suy thận, chăm sóc sức khỏe cho hai bệnh nhi.Được biết, đây là loại thuốc diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc, bán trôi nổi trên thị trường. Hoạt chất gây độc của các loại thuốc này rất mạnh, ăn nhầm có thể tử vong.