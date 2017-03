(PL)- Điều tra ngẫu nhiên trên 814 người tại hai xã An Mỹ, An Chấn thuộc huyện Tuy An (Phú Yên), Viện Ký sinh trùng Quy Nhơn phát hiện có đến 187 người dương tính với bệnh giun sán;

Trong đó có 132 người nhiễm giun móc, 30 người nhiễm sán lá gan nhỏ, 24 người nhiễm giun đũa, 13 người nhiễm giun tóc; thậm chí 12 người bị nhiễm cả hai loại giun sán. Hầu hết những người bị nhiễm giun sán được phát hiện đều có thói quen ăn cá diếc sống, đặc sản của địa phương. T.LỘC