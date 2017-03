Ăn cá lóc, 13 người nhập viện

Ngày 9-1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 13 nữ công nhân nhập viện trong tình trạng nôn mửa, mặt xanh xao, một số ngất xỉu.

Đây là nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH Free Well ở KCN Bắc Đồng Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

TTXVN dẫn lời chị Nguyễn Thị Giang (SN 1989, công nhân may mặc), khoảng 12 giờ cùng ngày, sau khi may xong, nhóm 13 nữ công nhân ở tổ may màu đi ăn cơm trưa tại căng tin công ty. Trong lúc ăn cơm, chị và 12 đồng nghiệp phát hiện cơm đã bị sống, món ăn chính là cá lóc cũng sống và có mùi tanh nhưng vì đói bụng nên cả nhóm vẫn tiếp tục ăn để lấy sức làm việc.

Sau khi ăn khoảng 30 phút, các công nhân có cảm giác buồn nôn, ói mửa và ngất xỉu nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc trên.