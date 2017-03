Ăn cá nóc, cha tử vong, con nhập viện

Trưa 9.2, hai cha con anh Lê Châu Trinh và cháu Lê Châu An ngụ tại Quảng Ngãi đã lên cơn co giật sau khi ăn cá nóc. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng anh Trinh đã tử vong vào buổi chiều cùng ngày do ngộ độc quá nặng.

Sáng 10.2, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, cháu Lê Châu An (6 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.



Được biết, anh Lê Châu Trinh, 35 tuổi, ở xóm Hải Hòa, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đi biển đánh bắt được một số cá nóc và đem về nấu ăn. Sau khi ăn xong thì xảy ra thảm cảnh đau lòng trên.



Được biết, trong cá nóc có chất tetrodotoxins, thuộc nhóm độc tố thần kinh cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ gây tử vong khá cao. Độc tố này là hợp chất có tính bền nhiệt, không bị phân hủy trong quá trình nấu chín.



Theo Hiển Cừ (TNO)