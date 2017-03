Ăn cháo trộn nước lau sàn, 27 trẻ mẫu giáo nhập viện

Thông tin ban đầu cho biết lúc 16 giờ cùng ngày, hàng loạt cháu có biểu hiện tiểu liên tục, nôn ói, mệt mỏi. Giáo viên và người dân đã đưa các cháu vào BV Thuận An cấp cứu. Đến 20 giờ, có 27 cháu đã được cấp cứu, trong đó có một trường hợp nặng đã được chuyển về TP.HCM điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định trong giờ cho các cháu ăn chiều, bảo mẫu đã đổ nhầm nước vệ sinh (do trạm y tế phường cấp) để lau sàn vào khẩu phần cháo của các cháu. Công an phường đã lập biên bản, báo vụ việc đến Công an thị xã Thuận An để có hướng xử lý.

VÕ BÁ