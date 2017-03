Ăn cóc nướng, 3 bố con cùng ngộ độc

Theo Hồng Hải (Dân trí)

Mẹ bệnh nhi Nguyễn Nhật Minh (8 tuổi), Nguyễn Nhật Minh Hải (3 tuổi) cho biết, trưa 21/9, bắt được con cóc, anh chị đã thịt cóc, lột sạch ra, bỏ hết nội tạng nhưng lại để lại bộ trứng nướng lên cho con ăn. Bé Nhật Minh chỉ ăn một miếng, bé Minh Hải ăn thịt cóc lẫn cơm. Chỉ sau ăn chừng 30 phút, cả ba bố con đều có dấu hiệu mệt lả, nôn liên tục, gia đình cũng nghĩ ngay đến ngộ độc cóc và đưa đến BV Đa khoa Lương Sơn cấp cứu. Tại đây, hai em bé được truyền dịch và chuyển đến khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai. Bố bệnh nhi sau khi truyền dịch tại BV Lương Sơn tình trạng đã đỡ hơn, được xuất viện về nhà.PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, may mắn, cả hai đều bị ngộ độc nhẹ, mới có biểu hiện ngộ độc trên đường tiêu hóa, gây buồn nôn, nôn do ăn lượng rất ít. Vì thế, sau 3 ngày truyền dịch thải độc, tình trạng các cháu đã ổn định.Cháu Nhật Minh cho biết, khi được bố mẹ gắp cho một miếng thịt cóc nướng, cháu thấy ghê nên đã lén bố mẹ nhổ bỏ miếng thịt.Theo TS Dũng, người dân không nên mạo hiểm ăn thịt cóc vì nghĩ thịt cóc bổ. Thực tế, thịt cóc cũng như các loại thịt khác, đều có hàm lượng dinh dưỡng nhất định, nhưng ăn thịt cóc rất nguy hiểm bởi nọc độc cóc chứa rất nhiều chất độc. Nọc độc này có thể tiết qua hạch bạch huyết truyền đi khắp da, mủ, trứng và gan cóc. Trong thịt, mỡ cóc không có độc nhưng hoàn toàn có thể dính độc tố này trong quá trình chế biến. Thực tế, đã có nhiều trường hợp tử vong vì ngộ độc thịt cóc, dù đã lọt bỏ da, gan, trứng cóc.Trong nọc có có chứa chất tetrodotoxin rất độc, làm co mạch, tăng huyết áp, làm cho tim đập nhanh hoặc chậm... Khi trúng độc, người bệnh sẽ thấy tê môi, buồn nôn, nôn, rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh, hồi hộp, tụt huyết áp, hoảng hốt vì thế sinh ra ảo giác, các rối loạn nhịp tim nguyên hiểm, hạ huyết áp, một số trường hợp có thể co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.