Ấn Độ có văcxin chống tiêu chảy giá 1 USD

Loại văcxin mới đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt - Ảnh: AFP

Bộ trưởng công nghệ sinh học Ấn Độ K.Vijayraghavan cho biết loại văcxin do Bharat Biotech phát triển có giá chỉ 1 USD, so với 18 USD của các sản phẩm tương tự do những hãng dược quốc tế như GlaxoSmithKline bào chế. Loại văcxin mới này có kết quả rất tích cực qua các thử nghiệm lâm sàng tại Ấn Độ và Mỹ, theo Đài New Delhi (NDTV). Ông Vijayraghavan khẳng định nó đã sẵn sàng để được sản xuất hàng loạt với số lượng hàng chục triệu liều.

Dự án văcxin nhận được hơn 100 triệu USD tài trợ từ New Delhi và tổ chức từ thiện của tỉ phú Mỹ Bill Gates.

Rotavirus gây bệnh tiêu chảy là thủ phạm của khoảng 453.000 ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm, trong đó có khoảng 100.000 trẻ em Ấn Độ.

Theo Trần Phương (TTO)